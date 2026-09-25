Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación emitió la directiva 011 de 2026 en respuesta a la grave situación de orden público que afecta a Santa Marta desde el 21 de septiembre, según información recogida en el artículo. En la ciudad, una de las más relevantes de la costa atlántica colombiana, las amenazas y acciones armadas de grupos paramilitares han provocado que muchas comunidades educativas opten por quedarse en sus casas para salvaguardar su integridad. Ante este panorama, la medida oficial busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, asegurando que la educación continúe en condiciones seguras pese a la emergencia.

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De acuerdo con el documento, el Ministerio instruye a la Secretaría de Educación de Santa Marta a hacer “seguimiento permanente” sobre la operación diaria de los colegios. También exige la presentación de informes diarios dentro del Puesto de Mando Unificado (PMU), para que las autoridades evalúen a diario si existen condiciones seguras para mantener la presencialidad en las instituciones educativas o si es necesario tomar medidas adicionales.

En cuanto a la continuidad de las clases, la directiva establece que los rectores y maestros tienen permiso para aplicar “estrategias de flexibilización curricular y las estrategias pedagógicas flexibles”. Es decir, durante hasta una semana podrá adaptarse la forma en la que se imparten clases, sin alterar oficialmente el calendario escolar. De momento, el Ministerio de Educación no aprueba cambios en las fechas del calendario académico, pero sí permite que la prestación del servicio educativo se ajuste temporalmente, mientras se mantenga el riesgo presente.

Otro punto clave está relacionado con la seguridad en la movilidad. La instrucción incluye la recomendación de “evitar desplazamientos en la ciudad que pongan en riesgo la vida de los actores de la comunidad educativa”. La responsabilidad recae sobre la Secretaría de Educación para revisar la situación después de la primera semana: si persisten “condiciones objetivas de riesgo”, deberá, basándose en reportes oficiales y la legislación vigente, analizar si es pertinente adoptar medidas extra, como la modificación del calendario académico.

Además, la directiva resalta que todas estas decisiones son preventivas, temporales y excepcionales, tomadas únicamente para proteger la vida y los derechos de la comunidad educativa, y subraya que no sustituyen las funciones de las autoridades encargadas del orden público.

¿Cuáles son las medidas que establece la directiva 011 de 2026 para la educación en Santa Marta?

La directiva 011 de 2026 del Ministerio de Educación proporciona orientaciones para la protección de las comunidades educativas en Santa Marta, permitiendo la implementación temporal de estrategias curriculares flexibles y evitando desplazamientos riesgosos, sin modificar inicialmente el calendario escolar. La Secretaría de Educación debe hacer seguimiento diario y, en caso de persistir el riesgo, analizar con base en información oficial la adopción de medidas adicionales, como la posible modificación del calendario académico.

¿Qué significa flexibilización curricular y cómo se aplica en situaciones de riesgo?

La flexibilización curricular hace referencia a la adaptación temporal de la forma en la que se desarrollan actividades académicas, permitiendo cambios metodológicos o pedagógicos para ajustarse a circunstancias extraordinarias, como amenazas de seguridad. En este caso, se busca que el aprendizaje continúe, aunque no sea de forma presencial o convencional, sin alterar el calendario académico mientras persista el riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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