Por: El Espectador

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Colombia confirmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intención de involucrarse de manera activa en el proceso de reforma interna por el que atraviesa este organismo multilateral. Esta postura fue oficializada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien actuó como representante del presidente Abelardo de la Espriella, durante una intervención ante el pleno de la ONU, de acuerdo con información difundida por El Espectador.

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En un claro contraste con declaraciones previas emitidas durante la campaña presidencial por De la Espriella, quien había insinuado la posibilidad de retirar al país de la ONU, el presente Gobierno ha comenzado a definir una hoja de ruta para articular la participación colombiana en las discusiones y transformaciones que se adelantan dentro de esta organización global. Así lo ratificó el canciller Omar Bula, señalando que la comunidad internacional ya entiende cuál es la expectativa colombiana en cuanto al multilateralismo, es decir, la cooperación entre múltiples países en foros y mecanismos institucionales, y recalcó que la ONU aún tiene margen para una mayor contribución, pese a su historial de aportes en el panorama mundial.

En línea con esta estrategia de permanencia en la ONU, Colombia designó a Mauricio Gaona como embajador ante Naciones Unidas, quien coordina esfuerzos junto a María Consuelo Araújo, jefa de la misión diplomática en Washington. La delegación oficial del país, compuesta por Restrepo, Bula, Araújo y Gaona, protagonizó cinco intensos días de actividades durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a El Espectador que, hasta la fecha, no existe decisión alguna sobre un retiro de Colombia de la ONU o de la Corte Penal Internacional (CPI). El Gobierno aclaró que no se ha iniciado ningún trámite ni comunicación dirigida al secretario general de la ONU para denunciar el Estatuto de Roma, el cual regula la CPI. El fin de la agenda en Nueva York traerá una evaluación directa entre el presidente De la Espriella y el vicepresidente Restrepo sobre el trabajo realizado, en busca de afianzar la participación de Colombia en el escenario internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia decidió permanecer en la ONU y contribuir a su reforma?

De acuerdo con declaraciones oficiales citadas por El Espectador, Colombia ve en la ONU un espacio relevante de cooperación internacional y considera que sus posibilidades de aportar al país y al mundo todavía son grandes. La intención actual del Gobierno es incidir activamente en el proceso de reforma interna de la organización, dejando de lado propuestas de retiro y apostando por el fortalecimiento del multilateralismo.

¿Qué es el Estatuto de Roma y cuál es su relevancia para Colombia?

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), una instancia judicial enfocada en procesar crímenes graves como genocidio y crímenes de guerra. Colombia aclaró ante El Espectador que, hasta el momento, no ha iniciado ningún proceso para retirarse de la CPI ni ha notificado al secretario general de la ONU respecto a este asunto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.