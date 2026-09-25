Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué llevó a cabo el pasado 25 de septiembre de 2026 una amplia jornada de recuperación de espacios públicos en los barrios El Topacio y San Luisú, ubicados en la comuna Ocho de la ciudad. Esta intervención se realizó con la finalidad de mejorar el entorno y devolver estos lugares a la comunidad, promoviendo la sana convivencia y la seguridad en la zona. Según información suministrada por la Administración municipal, la actividad fue apoyada por gestores de convivencia, la Policía Metropolitana, la empresa Interaseo y la propia ciudadanía, quienes trabajaron juntos para lograr los objetivos propuestos.

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Durante las labores adelantadas se desmontaron varios cambuches, estructuras improvisadas frecuentemente usadas como refugio informal y que, según las autoridades, estaban ocupando espacios públicos de manera inadecuada. Además de remover estas construcciones, se efectuaron labores extensas de limpieza que incluyeron la recolección de residuos y escombros acumulados en diferentes puntos de los barrios intervenidos.

El objetivo principal de la jornada, de acuerdo con la Alcaldía, fue la recuperación integral de lugares que debían estar disponibles para el uso de todos los habitantes. Paralelamente, se buscó mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los lazos entre autoridades y vecinos, por medio de cooperación directa durante el proceso de intervención. El director de Seguridad y Convivencia, Sergio Saavedra, explicó: “Estamos interviniendo estos puntos de la comuna Ocho de manera articulada, desmontando los cambuches y recuperando espacios que estaban siendo ocupados de manera inadecuada. La seguridad también se construye recuperando estos lugares y trabajando de la mano con la comunidad”.

Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio por parte de la Alcaldía de Ibagué para mantener los sectores limpios, seguros y aptos para la convivencia ciudadana. Además, se destaca la importancia de la articulación entre distintas entidades gubernamentales y la participación activa de los habitantes de la comuna Ocho durante la jornada. Según la administración local, fortalecer la colaboración y apropiación de los espacios públicos es clave para mejorar la calidad de vida en estas áreas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Ibagué intervino El Topacio y San Luisú en la comuna Ocho?

La intervención en El Topacio y San Luisú fue impulsada por la Alcaldía de Ibagué con el propósito de recuperar espacios públicos que estaban siendo ocupados de manera inadecuada, especialmente por cambuches y acumulación de escombros. Según la Administración municipal, estas acciones buscan devolver esos lugares a la comunidad, mejorar las condiciones del entorno y fortalecer la seguridad en la comuna Ocho por medio del trabajo conjunto con los habitantes y diferentes entidades.

¿Qué papel cumplen los gestores de convivencia y la empresa Interaseo en estas jornadas?

Durante estas jornadas, los gestores de convivencia participaron facilitando el trabajo coordinado entre autoridades, comunidad y demás instituciones involucradas, mientras que la empresa Interaseo se encargó principalmente de la limpieza y recolección de escombros y residuos. Su papel es esencial para garantizar un entorno saludable y ordenado en los espacios recuperados, según información de la Alcaldía de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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