Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta el reto de transformar sus espacios públicos en entornos seguros para las mujeres, una preocupación que ha sido identificada y priorizada por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este sábado 26 de septiembre, la Secretaría Distrital de la Mujer, en conjunto con la comunidad y diferentes entidades del Distrito, promoverá una jornada de recuperación en un corredor cercano al humedal Juan Amarillo, una zona destacada por registrarse casos de violencia y acoso sexual en la vía pública, de acuerdo con información recogida por la ciudadanía.

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Diversas mujeres han manifestado que optan por cambiar sus rutas, caminar más rápido o directamente evitan ciertos lugares por sentir que su seguridad está en riesgo. En Engativá, específicamente en la ciclorruta que rodea el humedal Juan Amarillo, la comunidad ha reportado problemas que dificultan la movilidad y el sentido de pertenencia en el espacio. La percepción de inseguridad no sólo está vinculada a los delitos sino también a las condiciones del entorno. Datos provenientes de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Acoso Sexual Callejero 2025 de la Veeduría Distrital revelan que el 94,6 % de las mujeres encuestadas siente miedo en calles oscuras y el 90 % en espacios donde hay acumulación de basuras, lo que resalta la importancia de mejorar el mantenimiento y la iluminación para reducir esos temores.

En este contexto, la comunidad, liderada por la Red de Salud Ambiental y mujeres lideresas de la Junta de Acción Comunal —quienes participarán con la comparsa ‘Aves, Alas y Colores’—, así como autoridades como la Alcaldía Local de Engativá y diversas secretarías distritales, organizarán el Carnaval Ambiental. El evento, programado desde las 9:00 a. m. en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, incluye limpieza, recolección de residuos y culmina con una feria de servicios en la Plazoleta Sidauto.

La intervención no es casual. Según el Portal SIEDCO de la Policía Nacional, en 2026 se han documentado 278 casos de violencia sexual en el espacio y transporte públicos en Engativá. La Secretaría Distrital de la Mujer ha acompañado, entre enero y agosto, a 27 mujeres víctimas por situaciones de violencia sexual en el ámbito público. Desde hace dos meses, esta Secretaría y la Red de Salud Ambiental han realizado recorridos para identificar riesgos y condiciones que deterioran la percepción de seguridad, encontrando desperdicios y escombros, además de conocer recientes denuncias de acoso sexual, especialmente contra mujeres y estudiantes.

La recuperación del corredor no solo pretende mejorar la infraestructura, sino devolverle a la comunidad el derecho de usar y cuidar el espacio, reivindicando el derecho de las mujeres a recorrer la ciudad con libertad y seguridad.

¿Por qué se eligió el corredor del humedal Juan Amarillo para la recuperación de espacio público en Engativá?

De acuerdo con los reportes de la comunidad y los datos de la Secretaría Distrital de la Mujer, el corredor del humedal Juan Amarillo fue priorizado por ser una zona donde se han presentado múltiples casos de violencia y acoso sexual callejero. Las condiciones del entorno y el temor de las mujeres a transitar por allí motivaron la intervención focalizada.

¿Cómo influyen las condiciones del espacio público en la seguridad de las mujeres en Bogotá?

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Acoso Sexual Callejero 2025 de la Veeduría Distrital, elementos como la falta de iluminación y la acumulación de basuras incrementan la percepción de inseguridad entre las mujeres, quienes reportan mayor temor e incluso modifican sus rutas para evitar riesgos. La intervención busca precisamente revertir esas condiciones para mejorar su movilidad y confianza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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