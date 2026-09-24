Por: Portal Bogotá

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Durante septiembre de 2026, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) presenta una selección de libros y actividades para toda la familia en el marco de la agenda cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta iniciativa destaca la importancia de la lectura y la cultura como vehículos para conectar con la memoria, la identidad y el territorio a través de experiencias literarias diversas. Según BibloRed, los espacios de lectura se transforman en archivos vivos, donde confluyen las voces de la comunidad en torno a historias, música y tradiciones.

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Uno de los recomendados es ‘Cómo escuchar la música’ (2015), de Aaron Copland, compositor estadounidense, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En su obra, Copland invita a los lectores a dedicar tiempo y atención a la música cotidiana, explorando elementos como el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. El libro sugiere que la música puede transportar a los oyentes a recuerdos, lugares y emociones, e incluso convertirse en una herramienta para comprender la historia y el territorio de una comunidad. Este libro está disponible en varias bibliotecas públicas de Bogotá, como Gabriel García Márquez - El Tunal, Virgilio Barco y Sumapaz, entre otras.

‘Cuentos para hundir un submarino’ (2023), de Henry Alexander Gómez y publicado por La raíz invertida, reúne historias que retratan la cotidianidad bogotana mediante el vínculo entre literatura, rock y metal. Estos relatos abordan la identidad, la desmemoria y la complejidad de la vida urbana, mezclando lo cómico y lo cruel. El libro puede encontrarse en las colecciones infantiles de numerosas bibliotecas y centros culturales de la ciudad.

En ‘La Fuga’ (2011), el canadiense Pascal Blanchet emplea el formato de libro álbum para narrar la vida de un pianista veterano de guerra, entrelazando ilustraciones, jazz y recuerdos personales. Esta obra reflexiona sobre el amor, la nostalgia y el poder de la música como refugio. El libro está disponible en sedes como CEFE Cometas y Bibloestación Portal 20 de Julio.

Por su parte, Jorge Velosa Ruiz en ‘Historiando mi cantar. Un viaje por la carranga’ (2024) explora la memoria campesina, la tradición oral y la identidad a través de las canciones y narrativas de la cultura campesina colombiana. La carranga, además de género musical, aparece como una forma de contar historias y resguardar memorias colectivas. Este libro se encuentra en muchas bibliotecas y puntos de lectura, desde Gabriel García Márquez hasta PPP Gilma Jiménez.

Finalmente, Orlando Figes en ‘Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita’ (2021) revela, según BibloRed, cómo la música en el siglo XIX se convirtió en eje de transformación cultural en Europa, atravesando fronteras y posibilitando encuentros. La obra destaca el papel de la música en los cambios sociales y el surgimiento de identidades cosmopolitas, y puede ser consultada en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

¿Cuáles son los libros recomendados por BibloRed en septiembre de 2026 y dónde encontrarlos en Bogotá?

BibloRed promueve en septiembre de 2026 títulos como ‘Cómo escuchar la música’ de Aaron Copland, ‘Cuentos para hundir un submarino’ de Henry Alexander Gómez, ‘La Fuga’ de Pascal Blanchet, ‘Historiando mi cantar’ de Jorge Velosa y ‘Los europeos’ de Orlando Figes. Estas obras están disponibles en diferentes sedes de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, como El Tunal, Virgilio Barco, Sumapaz, CEFE Cometas y Bibloestación Portal 20 de Julio, entre otras.

¿Cómo abordan estos libros la relación entre música, memoria y territorio según BibloRed?

De acuerdo con las reseñas de BibloRed, estos libros abordan la música como una herramienta para construir memoria colectiva y conectar con la identidad territorial. Obras como las de Copland y Velosa resaltan cómo la música trasciende lo estético y se convierte en medio para narrar historias personales y comunitarias, resguardar tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia en la ciudad y el campo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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