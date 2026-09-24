En una demostración de autoridad estatal, el presidente Abelardo De La Espriella encabezó esta madrugada la denominada ‘Operación Iron’, una ofensiva coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para retomar el control absoluto del centro de Cali, una zona históricamente disputada por estructuras criminales.

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Desde el corazón del operativo, el mandatario confirmó que el despliegue se concentra en una reconquista “cuadra por cuadra”, interviniendo edificaciones, viviendas y terrenos que operaban al margen de la ley. Durante la intervención, las autoridades han logrado múltiples capturas, así como la incautación de armas, narcóticos y mercancía ilegal.

Más allá de los resultados tácticos y el desmantelamiento de redes ilícitas, el jefe de Estado enfatizó que el verdadero motor de esta intervención es de carácter social y de recuperación urbana.

“Para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad. El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”, expresó el mandatario, recalcando que su presencia en el terreno busca ejercer la autoridad real del Estado.

El presidente destacó la sincronización institucional lograda durante las horas de la madrugada y lanzó una advertencia tajante a las organizaciones delictivas que operan en la capital vallecaucana, señalando que la tolerancia se acabó.

Con el operativo aún en marcha y las autoridades peinando cada rincón del sector, el Ejecutivo dejó claro que esta estrategia de choque representa apenas el punto de partida de una transformación profunda para la ciudad: “Estamos retomando el corazón de Cali para devolvérselo a los caleños. Y todavía no terminamos”, concluyó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.