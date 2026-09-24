El nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, fue cuestionado por varios senadores durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado en la que debía presentar el presupuesto de la entidad para 2027.

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Montoya, quien llevaba apenas dos días en el cargo, reconoció durante la sesión que se encontraba iniciando su gestión y señaló que había asumido el reto de manera inesperada.

Sin embargo, los congresistas consideraron que esto no justificaba la falta de preparación para explicar un tema relacionado con los recursos y las pensiones de millones de colombianos.

El funcionario recibió críticas luego de que otra funcionaria de Colpensiones asumiera buena parte de la exposición sobre el presupuesto.

El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, afirmó que, aunque entendían que Montoya llevaba pocos días en el cargo, debía presentarse con la información necesaria y asumir directamente la responsabilidad de explicar el manejo presupuestal.

Por su parte, el senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, también cuestionó la situación y señaló que aprender durante el ejercicio del cargo puede resultar preocupante cuando están en juego las pensiones de los colombianos.

Los congresistas insistieron en la necesidad de mayor preparación y claridad en las próximas discusiones presupuestales de Colpensiones.

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