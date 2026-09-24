Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La situación de orden público en Santa Marta y municipios de Magdalena y La Guajira ha atravesado momentos de gran tensión en los últimos días debido al paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Este grupo armado ilegal decretó la medida como represalia tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como “Cholo”, identificado como el segundo comandante de la organización. De acuerdo con información de El Espectador, el hostigamiento comenzó la noche del 21 de septiembre y tuvo un impacto inmediato en la dinámica de la ciudad: el 90 % del comercio cerró sus puertas, se suspendió el transporte público y estudiantes no pudieron asistir a clases. La presencia visible de hombres armados patrullando calles y amenazando a los ciudadanos fue denunciada tanto por habitantes como por defensores de derechos humanos.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a esta crisis, el presidente Abelardo de la Espriella respondió realizando dos consejos de seguridad y ordenando la militarización de la ciudad. Como medida inmediata, fueron desplegados 1.100 uniformados en labores de patrullaje, reforzando así la presencia policial y militar con el objetivo de resguardar la seguridad de la población. El mandatario explicó a través de su cuenta de X que la decisión buscaba contrarrestar las amenazas e intimidaciones realizadas por las ACSN contra comerciantes, transportadores y demás ciudadanos.

Adicionalmente, se reportó el sobrevuelo de aviones Kfir, aeronaves de combate cuyo objetivo, según el Ministerio de Defensa, es “netamente disuasivo”; sin embargo, la entidad no precisó la cantidad ni el propósito exacto de estas operaciones, argumentando motivos de seguridad nacional. Por su parte, el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, sugiere que estos aviones tienen la función de monitorear las zonas media y alta de la Sierra Nevada, terreno donde se presume habría huido, herido, el principal cabecilla y financiador de la ACSN, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”.

Respecto al paro armado, el profesor Trejos expone dos posibles interpretaciones: podría ser una maniobra de distracción para disminuir la presión militar en la Sierra y facilitar la fuga de miembros del grupo, o una advertencia directa al Gobierno nacional, demostrando su capacidad de respuesta ante la eventual caída de su principal líder. La relevancia de estas hipótesis aumenta con el anuncio oficial de que tanto “Pinocho” como Orlando Pérez Ortega, alias “Patilizo” —posible nuevo segundo al mando—, están en la mira de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada decretaron el paro armado en Santa Marta?

El paro armado fue una represalia directa por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, quien era identificado como el segundo comandante de las ACSN. A raíz de este hecho, el grupo impuso el cese de actividades comerciales y de movilidad como demostración de fuerza y protesta ante la acción de la fuerza pública, afectando gravemente la vida cotidiana en Santa Marta y zonas cercanas, según reporta El Espectador.

¿Cuál es el papel de los aviones Kfir en la estrategia de seguridad durante el paro armado?

El Ministerio de Defensa informó que los aviones Kfir, empleados en la zona durante el paro armado, cumplen una función “netamente disuasiva”. Sin embargo, de acuerdo con el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, estos aviones estarían monitoreando áreas inaccesibles de la Sierra Nevada donde se presume que cabecillas de las ACSN podrían estar refugiándose. El uso de estas aeronaves busca reforzar la presencia estatal y dificultar la movilidad de los jefes del grupo armado ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.