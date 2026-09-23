Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una fuerte alteración del orden público se vivió en la noche del miércoles 23 de septiembre en las cercanías del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El evento, que ocurrió específicamente en las inmediaciones de la puerta 10 de esta terminal aérea, estuvo marcado por una serie de disparos surgidos en medio de una riña que, según testigos presenciales, involucró a conductores de taxi. De acuerdo con los primeros reportes, se habrían registrado impactos contra algunos vehículos de transporte público, generando alarma entre quienes transitaban y trabajaban por la zona.

Sigue a PULZO en Discover

La información preliminar recopilada por las autoridades, aún sin confirmar completamente, señala que los disparos habrían sido realizados con un arma traumática, término utilizado para referirse a aquellas armas que, aunque diseñadas para causar daño no letal, pueden provocar lesiones de consideración o daños a la propiedad. No obstante, las autoridades aclararon que este dato requiere verificación y aún no se puede afirmar con certeza el tipo de arma utilizada en el altercado.

Hasta el cierre del reporte, no se han registrado personas heridas ni víctimas fatales en relación con la balacera. La Policía hizo presencia en el lugar tras ser alertada de la situación, interviniendo rápidamente para controlar la confrontación y proceder con la recolección de información relevante. Su objetivo es esclarecer en detalle las circunstancias que rodearon el incidente y determinar responsabilidades entre los presuntos involucrados.

Entre tanto, imágenes y videos divulgados en redes sociales por testigos muestran cómo uno de los vehículos de transporte público resultó con daños en los panorámicos delantero y trasero. Estos registros visuales dan cuenta de la tensión vivida no solo por los conductores, sino también por los viajeros y demás personas que se encontraban cerca al aeropuerto en ese momento, quienes debieron enfrentar minutos de incertidumbre por el suceso.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones pertinentes para reconstruir la secuencia de los hechos. Por el momento, toda la información relacionada con el enfrentamiento entre taxistas y el uso de un arma traumática permanece de carácter preliminar, mientras se esclarecen los detalles oficiales. Noticia en desarrollo.

¿Qué es un arma traumática y por qué se usa en estos conflictos?

Las armas traumáticas, mencionadas en los reportes sobre la balacera en El Dorado, son dispositivos diseñados para disparar proyectiles no letales. Aunque no están hechas para causar la muerte, sí pueden generar lesiones graves o daños materiales, y son utilizadas en ocasiones como mecanismo de intimidación en conflictos como el registrado entre taxistas.

¿Qué se sabe sobre la riña entre taxistas en el aeropuerto El Dorado?

Según los reportes iniciales y declaraciones de testigos, la confrontación violenta se dio entre taxistas cerca de la puerta 10 del aeropuerto El Dorado. Hasta el momento, la información sobre los motivos y la participación de los diferentes actores sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer con claridad lo sucedido y a los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z