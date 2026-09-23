Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá incluye un evento destacado para los amantes del rap y la música local: el Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario el sábado 17 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., donde El Kalvo celebrará dos décadas de trayectoria artística con el espectáculo 'El Kalvo: 20 años del rap rolo'. Según información de la página oficial de Bogotá, esta presentación promete un recorrido sonoro por las canciones más emblemáticas del artista y el estreno en vivo de su más reciente álbum, titulado RESABIADO. Además, el evento contará con la compañía de La Banda Resabiada y la participación de invitados que han sido aliados clave en el camino musical de El Kalvo.

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El Kalvo ha logrado diferenciarse en la escena gracias a su propuesta de rap inmersivo, un estilo que destaca por rimar de manera particular y transformar vivencias cotidianas en poesía urbana. Su obra se caracteriza por abordar problemáticas sociales desde una perspectiva cercana y llena de imágenes potentes, conectadas con la cultura popular. Así lo aseguran los organizadores del evento, que resaltan su capacidad narrativa y la elocuencia con la que representa la vida en Bogotá.

La celebración de estos veinte años de creación independiente no solo representa el reconocimiento a un artista, sino también a la trayectoria de un movimiento cultural que ha encontrado en la música urbana un espacio para contar historias propias de la ciudad. La noche también servirá como plataforma para la exploración sonora y la reflexión sobre la transformación social mediante el arte.

El concierto tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la Carrera Séptima #22-47, uno de los escenarios más icónicos de Bogotá para la música y el arte en vivo. La entrada será con boletería, lo que implica que los interesados deben adquirir sus entradas de forma anticipada, según lo informa la plataforma de venta oficial. Sin duda, será una oportunidad para disfrutar de lo mejor del rap ‘rolo’ con una puesta en escena que celebra la independencia, la creatividad y la cercanía con el público.

¿Qué se podrá ver en el concierto de El Kalvo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

El público asistente podrá disfrutar de un repertorio que repasa las canciones más representativas de El Kalvo, así como el estreno en vivo del álbum RESABIADO. Además, el evento contará con la presencia de La Banda Resabiada y diversos artistas invitados, en una noche dedicada al rap inmersivo y a la exploración de sonidos que dialogan con la vida cotidiana de Bogotá.

¿Cómo se consigue la boletería para asistir al evento ‘El Kalvo: 20 años del rap rolo’?

De acuerdo con la información oficial, la entrada al evento será únicamente con boletería. Los interesados en asistir deben adquirir sus boletas a través de la plataforma de venta autorizada, garantizando así su participación en una celebración única del rap bogotano en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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