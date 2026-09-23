Por: Portal Bogotá

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Uno de los conciertos internacionales más destacados del año tendrá lugar en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. De acuerdo con información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la banda neoyorquina Blonde Redhead se presentará el viernes 2 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m., trayendo su último trabajo discográfico titulado Sit Down for Dinner. La agrupación, conformada por Kazu Makino junto a los hermanos Amedeo y Simone Pace, sigue vigente en la escena musical alternativa internacional y consolida su trayectoria con esta esperada visita a la capital colombiana. La boletería para este evento se encuentra disponible en el portal de TuBoleta.

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Blonde Redhead ha tenido, según la fuente citada, un proceso evolutivo constante a lo largo de los años noventa y las décadas siguientes. Mientras otros exponentes del rock alternativo de esa época suelen asociarse con la nostalgia, este trío ha explorado nuevos sonidos incluidos el noise –un subgénero del rock conocido por su experimentación sonora–, el dream pop –caracterizado por atmósferas etéreas y melódicas– y el art rock, reconocido por su aproximación artística y conceptual a la música. Esta diversidad de influencias les permite mantenerse como una propuesta relevante y dinámica, lista para emocionar a quienes asistan a su espectáculo en Bogotá.

El nuevo álbum que motiva la gira, Sit Down for Dinner, toma su inspiración de una frase de la escritora Joan Didion: "Se sienta a cenar y la vida que conoce termina". Según lo reseñado por la fuente oficial, este disco reflexiona sobre la fragilidad de la cotidianidad, la vulnerabilidad y la importancia de establecer conexiones emocionales, especialmente en momentos de incertidumbre. De este modo, el evento promete ser más que un simple concierto: se presenta como una ocasión de encuentro donde la música y las emociones confluyen en un mismo espacio físico, el reconocido escenario bogotano de la carrera Séptima #22-47.

Este recital forma parte de la variada oferta cultural de la ciudad y complementa otros planes familiares y artísticos para el mes de septiembre y octubre, que incluyen obras de teatro y actividades en museos, de acuerdo con la programación publicada en el sitio oficial de la alcaldía de Bogotá.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Blonde Redhead en Bogotá?

De acuerdo con lo informado, el concierto será el viernes 2 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47 de Bogotá. La entrada se adquiere con boletería disponible en TuBoleta.

¿En qué consiste el álbum ‘Sit Down for Dinner’ de Blonde Redhead?

Según la información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, ‘Sit Down for Dinner’ es el más reciente disco de Blonde Redhead. Inspirado en una cita de la escritora Joan Didion, el álbum explora la fragilidad de lo cotidiano, la vulnerabilidad y la importancia de la conexión emocional en tiempos de incertidumbre, aspectos reflejados tanto en las letras como en el ambiente sonoro del trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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