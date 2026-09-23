Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes organiza una experiencia cultural singular llamada ‘Visita Bailada’, dirigida a toda la ciudadanía de Bogotá. Esta actividad, propuesta dentro de la iniciativa ‘Bogotá, Mi Ciudad, mi Casa’, invita a resignificar la historia y el valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad a través del movimiento y la danza. Según información de Idartes, la próxima jornada está programada para el 24 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la reconocida Casona de la Danza, ubicada en la carrera 1 No. 17-01. El acceso es gratuito, pero requiere inscripción previa.

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La ‘Visita Bailada’ se implementa desde 2021 dentro de la Casona de la Danza, un edificio declarado como inmueble de conservación arquitectónica bajo la tutela de la Gerencia de Danza de Idartes. Su objetivo es convertirse en un espacio de memoria, donde los asistentes no solo conocen la arquitectura del lugar, sino que también experimentan su historia y significado a través del cuerpo. El evento está diseñado como una vivencia inclusiva: cualquier persona, con o sin experiencia en danza, puede participar y conectar con el patrimonio desde la corporalidad.

Durante la actividad, se desarrolla un recorrido patrimonial que busca el reconocimiento y la reflexión sobre el trayecto histórico de la Casona de la Danza. Esta visita combina elementos informativos y artísticos: además del recorrido guiado, se ofrece un taller práctico enfocado en la inmersión corporal, donde se explora conscientemente la expresión a través del movimiento en el entorno singular de la casona. En suma, no se limita a una visita tradicional, sino que invita a los participantes a una experiencia integral, tranquila y basada en la presencia.

La convocatoria para la ‘Visita Bailada’ es abierta, accesible y fomenta la apropiación del patrimonio arquitectónico y cultural de Bogotá desde un enfoque contemporáneo y participativo. De esta manera, Idartes refuerza su compromiso con la preservación activa de los espacios y los invita a vivirlos desde la danza, integrando memoria, historia y creación colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la Visita Bailada en la Casona de la Danza?

La ‘Visita Bailada’ está programada para el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m. Se desarrollará en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera 1 No. 17-01, Bogotá. La entrada es libre, pero quienes deseen asistir deben inscribirse previamente para asegurar su cupo, de acuerdo con información de Idartes.

¿Qué es un inmueble de conservación arquitectónica y por qué es importante para la Visita Bailada?

Un inmueble de conservación arquitectónica es un edificio protegido por su valor histórico, cultural o artístico, lo que implica restricciones y cuidados especiales para preservar su estructura y significado. En la ‘Visita Bailada’, la Casona de la Danza se convierte en escenario vivo de memoria y expresión, permitiendo a los asistentes experimentar la historia y relevancia del lugar a través de la danza y el movimiento consciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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