Por: El Espectador

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En una reciente operación en la localidad de Tunjuelito, la Policía Nacional, por medio de su Seccional de Investigación Criminal, capturó en flagrancia a tres individuos y aprehendió a un menor de edad, vinculados presuntamente con los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Esta acción, efectuada tras minuciosas labores de investigación y la colaboración de información entregada por una fuente humana, sorprendió a los presuntos responsables mientras ejecutaban un asalto a un casino en el barrio Venecia, zona donde, según la propia Policía, la banda acostumbraba actuar y donde cada uno cumplía roles definidos dentro del grupo delictivo.

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Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego y tres teléfonos celulares, además de la inmovilización de una motocicleta utilizada posiblemente para huir del lugar. Se efectuó también la incautación de una suma cercana a los COP 18 millones, elemento que, de acuerdo con los datos oficiales, refuerza la línea investigativa de que el grupo tenía como foco los establecimientos dedicados al azar. Así mismo, según el historial consignado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), los adultos capturados ya contaban con anotaciones previas por delitos como hurto agravado y estafa, lo que muestra una reincidencia en estos comportamientos punibles.

Los aprehendidos y todo el material probatorio incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso de judicialización para definir su situación legal acorde con las pruebas recolectadas durante el operativo. Este caso se inscribe dentro de un contexto más amplio: la Policía Nacional informó que, en lo que va del año 2026, ya se han realizado más de 27.953 capturas en la capital por diferentes delitos y la incautación de al menos 1.115 armas de fuego, cifras que reflejan la persistencia de la lucha oficial contra el crimen en Bogotá.

¿Cuáles fueron los objetos incautados por la Policía Nacional durante el operativo en Tunjuelito?

Durante el procedimiento la Policía Nacional decomisó dos armas de fuego, tres teléfonos celulares, una motocicleta que fue inmovilizada y cerca de COP 18 millones. Estos elementos, sumados a la captura de los presuntos responsables, fortalecen la investigación judicial en curso.

¿Qué roles tenía cada integrante de la banda capturada en el casino del barrio Venecia?

De acuerdo con información de la Policía Nacional, los capturados asignaban funciones específicas a los integrantes de la banda para cometer robos en casinos como el del barrio Venecia. Cada miembro desempeñaba un papel en la operación, contribuyendo a la ejecución organizada del delito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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