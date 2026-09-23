Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital continúa en la búsqueda por recuperar y preservar el espacio público. Según información divulgada por la Administración distrital, entre enero de 2024 y julio de 2026 se han destinado 9.125 millones de pesos para recuperar diferentes elementos del mobiliario urbano que resultan esenciales en el día a día de los ciudadanos. Esta cuantiosa inversión responde a los efectos adversos de los actos vandálicos, que se han vuelto una amenaza persistente para la infraestructura urbana. De acuerdo con el mismo reporte, se han generado 114.546 reportes de mantenimiento, lo que refleja la magnitud de las afectaciones que sufre la ciudad por comportamientos incívicos.

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La intervención al mobiliario público abarca desde piezas que configuran la imagen de Bogotá hasta estructuras fundamentales que facilitan el transporte, la información, el descanso y la seguridad de millones de habitantes. Todo el conjunto de mobiliario urbano —bancas, paraderos, paneles, tótems y señales verticales, principalmente— contribuye no solo a la funcionalidad, sino también a la accesibilidad y movilidad dentro de Bogotá.

Del total invertido, los recursos fueron destinados en dos grandes rubros: 2.538 millones de pesos para mano de obra y transporte; y 6.587 millones de pesos en repuestos. Las labores de reparación más frecuentes incluyen la reposición de secciones, partes eléctricas y digitales, vidrios, así como la limpieza de grafitis, según el balance oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En cuanto al mobiliario con más costos acumulados de recuperación, se destacan las señales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con más de 4.198 millones de pesos; los paraderos de transporte público, con 2.716 millones; y las bancas, con más de 1.542 millones en reparaciones.

Actualmente, Bogotá cuenta con un inventario cercano a los 14.905 elementos de mobiliario urbano. Por ello, cualquier daño o afectación sobre estos elementos tiene un impacto directo en la movilidad, la seguridad y la accesibilidad de la población. Frente a esta situación, la Alcaldía Mayor exhorta a los ciudadanos a cuidar lo público y a denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia y la legalidad, a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de mantener una ciudad segura y en armonía para todos.

¿Cuánto ha invertido la Alcaldía de Bogotá en el mantenimiento del mobiliario urbano?

De acuerdo con información de la Administración distrital, entre enero de 2024 y julio de 2026 se han destinado 9.125 millones de pesos para restaurar los elementos urbanos afectados por vandalismo, cifra enfocada en costos de repuestos, mano de obra y transporte.

¿Qué impacto tiene el daño al mobiliario urbano en la movilidad y seguridad de Bogotá?

El daño o deterioro del mobiliario urbano afecta la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de la ciudadanía, pues elementos como paraderos, señales y bancas son esenciales para que la ciudad funcione de manera segura y eficiente, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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