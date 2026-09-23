Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un temblor de magnitud 4,5 sacudió el centro del país la tarde del miércoles 23 de septiembre, exactamente a las 3:09 p. m., con epicentro en Chaparral, Tolima. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que incrementó la percepción del mismo en las regiones cercanas al epicentro. En Ibagué, situada cerca de Chaparral, la alerta fue inmediata y las autoridades activaron protocolos de prevención ante la inquietud de los habitantes.

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La reacción de los ciudadanos de Ibagué no se hizo esperar. Al presentarse el movimiento telúrico, se produjeron evacuaciones preventivas en varias edificaciones emblemáticas de la ciudad, incluyendo el Conservatorio del Tolima, la Alcaldía municipal y el Palacio de Justicia. Además, instituciones educativas y establecimientos comerciales también iniciaron la evacuación de sus ocupantes, según los reportes recopilados. El principal objetivo era asegurar que todas las personas se encontraran fuera de peligro mientras se verificaban las condiciones estructurales de los edificios afectados por el sismo.

Sin embargo, según la información proporcionada tras la revisión inicial en campo, no se reportaron daños mayores ni afectaciones significativas en las zonas evaluadas de Ibagué. Esta respuesta rápida y preventiva de las autoridades permitió controlar la situación y tranquilizar a la población, resaltando la importancia de los protocolos establecidos para eventos de este tipo.

El sismo no solo se sintió en Ibagué y Chaparral, sino también en Bogotá, Pereira, Cali, Armenia, Manizales y Neiva, de acuerdo con reportes ciudadanos. La amplitud de lugares en que se percibió el fenómeno evidencia la magnitud y el alcance de este tipo de eventos en la región.

En Tolima, y especialmente en Chaparral, continúa la vigilancia a la actividad sísmica debido a los movimientos registrados en los días recientes. Ante este contexto, las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma y seguir exclusivamente la información suministrada por canales oficiales, como recomendación principal para la ciudadanía.

¿Por qué son importantes las evacuaciones preventivas tras un sismo en Ibagué?

Las evacuaciones preventivas luego de un sismo buscan proteger a las personas ante eventuales daños estructurales o réplicas. En Ibagué, estos protocolos permitieron asegurar que no hubiera víctimas ni afectaciones mayores, según los reportes difundidos, destacando la necesidad de precaución incluso si no se observan daños inmediatos.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades tras un sismo en Tolima?

Las autoridades del Tolima instan a mantener la calma y consultar la información solo a través de canales oficiales después de un sismo. También piden estar atentos a nuevas indicaciones y reportar cualquier novedad, especialmente en municipios donde hay monitoreo constante debido a la actividad sísmica reciente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.