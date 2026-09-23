Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 24 de septiembre de 2026, varias zonas de Bogotá y el municipio de Soacha, en Cundinamarca, experimentarán cortes en el suministro de agua, de acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estos cortes se efectuarán durante 24 horas en distintos sectores por obras que buscan mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad y sus alrededores. La EAAB informó que estas intervenciones son necesarias para minimizar el impacto de posibles daños mayores en las tuberías y en los accesorios de suministro de agua, permitiendo así mantener la estabilidad del servicio a largo plazo.

Sigue a PULZO en Discover

En Bogotá, los barrios de las localidades de Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero y Usaquén serán los más afectados. En Fontibón, el corte se extiende desde las 8:00 de la mañana en el sector comprendido entre la carrera 116 y la carrera 120, entre calle 19 y calle 19A Bis, específicamente en el barrio San Pablo Jericó, debido a trabajos de empates en las redes del acueducto. En Kennedy, la suspensión inicia a las 10:00 de la mañana en tres sectores que incluyen los barrios Ayacucho, Banderas, Cervantes, Colegio INEM de Kennedy, Francisco José de Caldas, Hipotecho, Hogares Colombianos, Mandalay, Marsella, Supermanzana 7 y Techo, donde se realizarán mantenimientos preventivos.

En Ciudad Bolívar, los residentes de los barrios Bella Flor Sur Rural, La Torre, Quiba Bajo, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y El Mirador no tendrán agua desde las 9:00 de la mañana para permitir la instalación de nuevos accesorios. Chapinero también se verá afectada desde las 10:00 de la mañana, específicamente los barrios El Paraíso, Ingemar, María Cristina, Siberia y Siberia Rural, con trabajos de mantenimiento correctivo. En Usaquén, el barrio La Granja Norte tendrá suspensiones por empates de redes de acueducto.

En el municipio aledaño de Soacha, especialmente en el sector Compartir, el corte aplicará desde las 10:00 de la mañana por razones de cierre a terceros, de acuerdo con lo reportado por la EAAB.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los usuarios llenar los tanques de reserva de las viviendas antes del corte y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Además, sugiere un uso racional del recurso, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Finalmente, la EAAB prestará servicio de carrotanques, dando prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, servicio que puede solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua el 24 de septiembre?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados en la capital corresponden a las localidades de Fontibón (San Pablo Jericó), Kennedy (Ayacucho, Banderas, Cervantes, Colegio INEM de Kennedy, Francisco José de Caldas, Hipotecho, Hogares Colombianos, Mandalay, Marsella, Supermanzana 7 y Techo), Ciudad Bolívar (Bella Flor Sur Rural, La Torre, Quiba Bajo, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, El Mirador), Chapinero (El Paraíso, Ingemar, María Cristina, Siberia, Siberia Rural) y Usaquén (La Granja Norte).

¿Qué recomendaciones da la EAAB ante los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere a la ciudadanía llenar los tanques de reserva de sus viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada en un máximo de 24 horas, utilizar el recurso de manera racional y priorizar necesidades como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, ofrece el servicio de carrotanques a sitios esenciales, como clínicas y hospitales, ante solicitud a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z