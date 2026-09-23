Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá, establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), sigue siendo una de las estrategias vigentes para regular el tráfico y disminuir los niveles de congestión en la capital colombiana. Según la SDM, este jueves 24 de septiembre de 2026 la restricción aplica tanto para vehículos particulares como para taxis, con horarios diferenciados y condiciones específicas dependiendo del tipo de automotor y el número con el que termina la placa.

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Para los vehículos particulares, la normativa permite la circulación exclusiva de aquellos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 durante la jornada. El horario dispuesto va desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., lo que implica una restricción de más de 15 horas para los carros que no cumplen con la excepción designada. Por su parte, para el servicio de taxis, el mecanismo contempla una mayor amplitud de números permitidos, habilitando la circulación de placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, en una franja de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

La SDM, a través de su plataforma digital y los canales oficiales, recalca la importancia de cumplir la medida para evitar sanciones y mantener la movilidad segura en la ciudad. Además, quienes deseen eximirse de la restricción cuentan con la alternativa denominada Pico y Placa Solidario, que consiste en registrarse en el portal oficial de la SDM y realizar un pago mediante PSE para circular sin limitaciones. Es fundamental tener en cuenta que no existen intermediarios ni páginas no autorizadas para este trámite; el único sitio válido es www.movilidadbogota.gov.co. La entidad advierte sobre la proliferación de páginas falsas que ofrecen el servicio de Pico y Placa Solidario, por lo que recomienda precaución y consulta directa con la página oficial.

La regulación de pico y placa, además de buscar la reducción de la congestión vial, incentiva a los ciudadanos a informarse sobre sus trámites y mantener buenas prácticas digitales, atendiendo siempre a los protocolos señalados por la administración distrital. Aquellos usuarios que requieran consultar información adicional sobre otros temas, como pagos de Ingreso Mínimo Garantizado, pueden hacerlo a través de los canales institucionales dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuáles son los requisitos?

El Pico y Placa Solidario en Bogotá es una modalidad que permite a los conductores eximirse de la restricción de circulación por pico y placa mediante un pago en línea, realizado únicamente por la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Los requisitos incluyen el registro previo del vehículo y el pago seguro por botón PSE en la página, evitando siempre intermediarios o enlaces no autorizados.

¿Qué horarios rige el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis?

La Secretaría Distrital de Movilidad señala que los vehículos particulares con placas autorizadas pueden circular entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para los taxis el horario permitido es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Estos horarios se mantienen para el jueves 24 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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