Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá continúa fortaleciendo su estrategia para enfrentar la extorsión. En un operativo simultáneo que cubrió las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, la Policía de Bogotá, mediante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), la Seccional de Inteligencia Policial y en coordinación con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, capturó a cuatro integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los Rebeldes’, como lo informaron las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Las capturas se llevaron a cabo con órdenes judiciales que respondían a los presuntos delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Durante las diligencias, las autoridades incautaron siete teléfonos celulares y más de nueve millones de pesos en efectivo, elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo para esclarecer el alcance y la operatividad de la organización.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, ‘Los Rebeldes’ tienen una trayectoria delictiva que supera los diez años y han sido identificados como responsables de más de 35 casos de victimización, además de obtener ingresos ilícitos que llegan a los 500 millones de pesos mensuales. Su actuar se ha dirigido especialmente contra comerciantes en Bogotá así como en regiones aledañas como Cundinamarca y Tolima, donde sus acciones han afectado gravemente la seguridad y el bienestar de los habitantes.

La investigación señala que los miembros del grupo contactaban a sus víctimas por WhatsApp, suplantando a la ‘Segunda Marquetalia’ —un grupo ilegal— para infundir miedo y exigir pagos que oscilaban entre 200 y 500 millones de pesos. Las amenazas no solo recaían sobre las personas, sino también sobre sus familias, ejerciendo presión para obtener beneficios económicos.

Entre quienes fueron detenidos figuran alias Augusto, a quien las autoridades indican como cabecilla y quien impartía órdenes directas, alias Montoya, encargado de coordinar las operaciones, y dos mujeres, alias Martha y alias Johana, identificadas como informantes y responsables del recaudo del dinero. Según la información oficial, alias Augusto y alias Martha previamente pertenecieron al Frente 27 de las ya disueltas FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo).

Con la captura de estos cuatro individuos, la Policía y la Fiscalía buscan debilitar la infraestructura criminal y logística de ‘Los Rebeldes’. Los detenidos están bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, donde iniciarán el proceso de judicialización correspondiente.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá insisten en la importancia de que los ciudadanos denuncien cualquier exigencia económica indebida, amenazas o situaciones relacionadas con la extorsión. Se recuerda que las denuncias se pueden presentar a través de la Línea 165 del GAULA de la Policía o la Línea de Emergencias 123, vías fundamentales para combatir el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Cómo operaba el grupo delincuencial conocido como ‘Los Rebeldes’ en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, ‘Los Rebeldes’ tenían como principal método de operación el contacto con víctimas a través de WhatsApp, donde se hacían pasar por miembros de la ‘Segunda Marquetalia’. Su objetivo era infundir temor con amenazas dirigidas no solo a la persona, sino también a su familia, exigiendo sumas millonarias como pago por no causarles daño.

¿Qué delitos se les imputan a los capturados del grupo ‘Los Rebeldes’?

Según las autoridades, los cuatro capturados enfrentan procesos judiciales por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, figuras legales que castigan tanto la obtención ilícita de dinero bajo amenazas como la organización y participación en grupos criminales estructurados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z