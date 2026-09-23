Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para vibrar al ritmo de la música clásica con dos conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), reconocida agrupación sinfónica de la capital. De acuerdo con información divulgada en Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, el primer evento está programado para el viernes 25 de septiembre en la Catedral San Juan Bautista, ubicada en la localidad de Engativá, a partir de las 7:00 p. m. La segunda jornada tendrá lugar el sábado 26 de septiembre de 2026, en el emblemático Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, desde las 4:00 p. m. En ambos casos, la entrada será libre hasta completar el aforo del recinto, lo que significa que el ingreso se permite sin costo, pero está limitado por la capacidad de cada escenario.

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En estos conciertos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la batuta del director francés Philippe Bernold, quien ha estructurado un repertorio integrado por obras representativas de Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Paul Dukas y Richard Wagner, cuatro destacados compositores de la tradición clásica y romántica europea. Según lo divulgado por la entidad, en la noche del 25 de septiembre, la Catedral San Juan Bautista será el escenario para que el público de Engativá y sectores aledaños disfruten de piezas célebres en un ambiente monumental. Al día siguiente, el tradicional auditorio de la Universidad Nacional, situado en la avenida Carrera 30 #45-3, albergará el segundo concierto, igualmente con acceso libre para amantes de la música clásica y espectadores curiosos.

Philippe Bernold, director invitado, inició su formación artística en Colmar, Francia, especializándose en flauta antes de estudiar composición y dirección orquestal con René Matter. Posteriormente, fue alumno del Conservatorio de París, donde obtuvo el primer premio en flauta. A los 23 años, asumió la posición de primera flauta en la Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon. En 1987, obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional Jean-Pierre Rampal de París, lo que le permitió desarrollar una carrera de solista con orquestas y en festivales internacionales, como Aix-en-Provence, Cannes, Estrasburgo y Radio Francia, entre otros. Retomó la dirección orquestal en 1994, fundando el ensamble Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon. Ha dirigido agrupaciones como Sinfonia Varsovia, la Orquesta Nacional de la Ópera de Lyon y, en Caracas, la Orquesta Simón Bolívar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se realizarán los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en septiembre de 2026?

Los dos conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrán lugar el viernes 25 de septiembre en la Catedral San Juan Bautista de Engativá a las 7:00 p. m., y el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, a las 4:00 p. m. La entrada para ambos eventos será libre hasta que se complete la capacidad de cada recinto.

¿Quién es Philippe Bernold, director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Philippe Bernold es un director y flautista francés que inició su carrera artística en Colmar y estudió en el Conservatorio de París, donde ganó el primer premio en flauta. Fue primera flauta de la Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon y ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso Internacional Jean-Pierre Rampal. Ha desarrollado su carrera como solista y director, participando en festivales internacionales y liderando destacadas agrupaciones sinfónicas de Europa y América Latina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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