Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para una experiencia cultural única que invita a sus habitantes a vivir sus museos desde una perspectiva activa y participativa. De acuerdo con información de la alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este sábado 26 de septiembre de 2026, desde las 2:10 p. m., el Museo Colonial de Bogotá celebrará la llamada ‘Visita Bailada’, una jornada que une recorridos patrimoniales, historia y danza en una sola actividad. El evento, bajo el lema “Salsa: raíces, baile y comunidad”, busca que los asistentes exploren el legado arquitectónico y colonial del museo, al tiempo que se sumergen en la riqueza musical y cultural de la salsa.

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La actividad inicia con un recorrido guiado por los espacios y objetos del Museo Colonial, una oportunidad para que los asistentes reflexionen sobre la memoria y el territorio. Según Idartes, se propone transformar los estímulos patrimoniales—aquellos elementos materiales y simbólicos propios del museo—en movimiento corporal, generando una experiencia sensorial y pedagógica en los participantes.

A continuación, la jornada plantea un viaje histórico y sensorial por los orígenes afrocubanos de la salsa. Se abordarán expresiones musicales como la rumba, el guaguancó y el son, mostrando cómo éstas se entrelazan hasta llegar a la energía del casino, forma de baile colectivo nacida en Cuba. Este segmento, de acuerdo con los directores del evento, permite a los bogotanos conectar con las raíces multiculturales que han enriquecido la vida urbana de la ciudad.

El cierre de la experiencia está dedicado al concepto de rueda y comunidad. En este espacio, las y los asistentes experimentarán la danza colectiva, usando el casino como una herramienta de integración y construcción de tejido social. Esta parte del programa pretende reforzar la importancia del encuentro comunitario, ofreciendo el baile como un espacio vivo y participativo.

La dirección de la actividad estará a cargo de Ingrid Lorena Chaparro y José Daniel Ardila, fundadores de Tem Casino, una iniciativa autogestionada especializada en la formación y difusión del casino y la rueda de casino. Con más de tres años de experiencia como bailarines, docentes y gestores, ambos plantean el baile como vehículo de encuentro y socialización. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa, según detalla la organización.

La cita es en la carrera sexta #9-77, instalaciones del Museo Colonial de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para participar en la Visita Bailada del Museo Colonial de Bogotá?

La inscripción para la 'Visita Bailada: Salsa: raíces, baile y comunidad' es completamente gratuita, pero se requiere realizar el proceso previo. Según la información oficial suministrada por el Instituto Distrital de las Artes, los interesados deben registrarse antes del evento mediante el formulario indicado por la organización. El cupo está sujeto a disponibilidad y la entrada solo está garantizada con registro previo.

¿Qué significa casino y rueda de casino en el contexto de la salsa?

En el contexto de la salsa, casino es un tipo de baile social originado en Cuba, conocido por sus movimientos circulares y el intercambio de parejas. La rueda de casino es una variante grupal donde varias parejas bailan en círculo, ejecutando figuras coordinadas bajo las instrucciones de una persona que lidera la rueda. Esta forma de bailar promueve la integración y la construcción comunitaria.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.