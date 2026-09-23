Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, presenta una nueva oportunidad para acercarse a la riqueza de la cultura de la ciudad a través de la agrupación ‘Llamarada’, que será protagonista este jueves 24 de septiembre, a las 6:00 p.m., en El Muelle de la FUGA, ubicado en la Calle 10 # 3 - 16. Este evento hace parte de la franja ‘En Vivo en El Muelle’, un espacio creado en 2022 para promover la circulación y el encuentro de artistas emergentes y de mediana trayectoria en Bogotá.

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La presentación titulada ‘El joropo en la línea del tiempo’ propone un recorrido por diferentes momentos de la música llanera, haciendo un reconocimiento especial a las mujeres que han encontrado en esta tradición un medio para la creación, interpretación y consolidación de trayectorias artísticas propias. Según la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, esta propuesta artística combina música, instrumentos originales y vestuario típico, permitiendo que el público viva la historia y la transformación del joropo, más allá de escucharla de forma tradicional.

Llamarada, como agrupación femenina, sobresale no solo por su interpretación del repertorio tradicional, sino también por su capacidad de desarrollar composiciones propias. Así, amplía las posibilidades y los horizontes de la música llanera, apostándole a la evolución de una tradición cultural que sigue encontrando nuevas voces y reinterpretaciones. Esta actitud de apertura y renovación destaca la importancia de involucrar a nuevos públicos y generaciones en el diálogo con las raíces musicales de los Llanos Orientales.

‘El joropo en la línea del tiempo’ es un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación. La franja ‘En Vivo en El Muelle’ se ha convertido en un importante escenario que reúne a artistas liderados por mujeres y explora diversas búsquedas musicales. Este año, la franja inició con propuestas de Chelo Hop y Diana Avella, continuó con Las Áñez y ahora, con Llamarada, refuerza su apuesta por proyectos que renuevan el mapa musical bogotano. La temporada concluirá el 26 de noviembre con la participación de Antombo y Jimena Ángel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el eje temático del concierto ‘El joropo en la línea del tiempo’ presentado por Llamarada?

El eje central del concierto ‘El joropo en la línea del tiempo’ es hacer un recorrido musical que conecta distintos momentos históricos de la música llanera, reconociendo especialmente el papel de las mujeres en la tradición del joropo. La propuesta busca que el público experimente los cambios de este género musical a través de la interpretación, el uso de instrumentos y el vestuario típico, mostrando cómo la tradición se mantiene vigente y en constante transformación.

¿Qué papel cumple la franja ‘En Vivo en El Muelle’ en la promoción de la música y los artistas en Bogotá?

La franja ‘En Vivo en El Muelle’, creada en 2022 por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, funciona como un espacio fundamental para la circulación y encuentro de artistas emergentes y de mediana trayectoria en Bogotá. Este ciclo de presentaciones destaca la diversidad musical y favorece el liderazgo femenino, permitiendo que nuevas propuestas y expresiones culturales sean visibles, dialoguen con la tradición y encuentren su lugar en la escena artística bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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