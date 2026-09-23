Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha organizado un evento cultural que buscará acercar la música rock a la comunidad capitalina con el concierto 'Rock al Parque llega a tu Barrio'. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta jornada se desarrollará el próximo 3 de octubre a las 3:00 p. m., en el Parque Porvenir de la localidad de Bosa. La entrada es gratuita, lo que invita a que tanto residentes del sector como ciudadanos de otras zonas asistan sin barreras económicas.

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La iniciativa está enmarcada en el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', y tiene como propósito fortalecer la circulación de agrupaciones musicales locales y ampliar los espacios de encuentro para el público aficionado al rock, seguidores de sus distintas corrientes y personas interesadas en descubrir nuevas propuestas. Según lo comunicado por Idartes, este formato alternativo de 'Rock al Parque' trasciende el escenario principal del festival tradicional para insertarse en el espacio público y así consolidar el vínculo de la ciudadanía con uno de los movimientos artísticos más representativos de Bogotá.

El enfoque descentralizado de 'Rock al Parque llega a tu Barrio' permite que diferentes territorios de la ciudad experimenten la fuerza y diversidad del rock local. En este sentido, se promueve la inclusión y el reconocimiento tanto de bandas consolidadas como de agrupaciones emergentes, facilitando el acceso a manifestaciones culturales que, tradicionalmente, podían concentrarse en ciertos sectores urbanos o en eventos de mayor escala.

En la tarima del Parque Porvenir se presentarán cuatro agrupaciones que representan la pluralidad de la escena rockera capitalina. De acuerdo con la información oficial, las bandas Ekos de luna - Uniminuto, Unauthorized, Los Niños Telepáticos y Rebellio Distritali - U Distrital han sido seleccionadas mediante las Becas de Circulación Artística del programa 'Rock al Parque'. Estos grupos aportan propuestas musicales que fusionan raíces alternativas, independencia y exploración de nuevos sonidos, reafirmando la vigencia del mensaje creativo y transformador que caracteriza al género rock.

Así, el evento se convierte en una plataforma para activar la cultura barrial y reafirmar que el arte puede y debe estar al alcance de todos los ciudadanos, en escenarios cotidianos y alejados de centralismos culturales.

¿Cuándo y dónde es el concierto 'Rock al Parque llega a tu Barrio' en Bogotá?

El concierto se realizará el 3 de octubre a las 3:00 p. m. en el Parque Porvenir, ubicado en la avenida calle 54 sur #97-37, en la localidad de Bosa. Este evento es de entrada gratuita, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué bandas estarán en 'Rock al Parque llega a tu Barrio' y cómo fueron seleccionadas?

Las bandas invitadas a este evento son Ekos de luna - Uniminuto, Unauthorized, Los Niños Telepáticos y Rebellio Distritali - U Distrital. De acuerdo con Idartes, estas agrupaciones fueron seleccionadas mediante las Becas de Circulación Artística del programa 'Rock al Parque', las cuales promueven la participación de proyectos musicales locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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