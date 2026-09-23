Por: El Espectador

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En Colombia, los estudiantes y docentes de instituciones educativas que ofrecen los niveles de preescolar, básica y media cuentan con una semana de receso programada en octubre. Esta pausa está reglamentada por el Decreto 1373 de 2007, el cual indica que los colegios deben incorporar en su calendario académico cinco días de receso estudiantil justo antes del feriado nacional que conmemora el descubrimiento de América, es decir, el denominado Día de la Raza. De acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación, la semana de receso en 2026 será entre el 5 y el 11 de octubre, según directrices emitidas a principios de año.

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Una circular del Ministerio de Educación emitida en 2025 precisa, además, que los establecimientos educativos estatales con internados, especialmente aquellos que atienden a estudiantes de regiones rurales, pueden ser exceptuados de este receso, pues dichas instituciones tienen flexibilidad para organizar su calendario académico conforme a sus realidades locales. Así, aunque la semana de receso es de cumplimiento general, existen excepciones autorizadas por la normativa vigente (Ministerio de Educación, 2025).

Esta pausa escolar es reconocida como el penúltimo periodo vacacional dentro del calendario oficial expedido por el Ministerio de Educación. Es fundamental tener en cuenta que tanto los colegios públicos como los privados deben acogerse a estas directrices. A lo largo del año, los estudiantes cuentan con derecho a 12 semanas de receso, mientras que los docentes disponen de siete semanas de vacaciones, conforme a lo determinado por el Ministerio de Educación.

En cuanto al receso de final de año, el Ministerio no determina fechas exactas para todo el país, ya que esta decisión corresponde a las entidades territoriales en cada departamento y ciudad. Por ejemplo, en Antioquia las vacaciones de fin de año están programadas del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2026; en Bogotá será del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027; mientras que en La Guajira van del 7 de diciembre de 2026 al 17 de enero de 2027. Estas fechas varían en otras regiones como Cundinamarca, Valle del Cauca, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Tolima, entre otras.

El regreso a clases en 2027 quedará definido una vez el Ministerio de Educación expida el calendario escolar para ese año, lo cual suele ocurrir a finales de 2026. Quienes deseen consultar detalles adicionales pueden revisar el calendario escolar correspondiente a su entidad territorial mediante el portal del Ministerio de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la semana de receso escolar en Colombia en 2026?

De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Educación y el Decreto 1373 de 2007, la semana de receso escolar en Colombia para 2026 será entre el 5 y el 11 de octubre. Esta medida aplica tanto para colegios públicos como privados, salvo en instituciones con internados rurales que puedan organizar un calendario diferente según sus necesidades.

¿Quién determina las fechas de vacaciones de fin de año en los colegios de Colombia?

Las fechas de vacaciones de fin de año son definidas por las entidades territoriales, es decir, cada departamento o ciudad autónomamente fija los días de receso de acuerdo con su calendario escolar. El Ministerio de Educación no establece fechas únicas para todo el territorio nacional, permitiendo así ajustar el calendario a las particularidades de cada región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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