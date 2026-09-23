Por: Portal Bogotá

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Del 24 al 27 de septiembre, Bogotá se viste de arte y cultura con una nueva edición de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), que tendrá lugar en el recinto ferial Ágora Bogotá. De acuerdo con información oficial, este evento reunirá una destacada selección de galerías nacionales e internacionales y estará compuesto por distintas secciones: Encuentro Editorial, Conversaciones, Instituciones, Artecámara y Trayectoria. Entre las instituciones presentes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA tendrá un papel destacado en la sección Instituciones, un espacio que busca mostrar el trabajo de entidades y organizaciones del sector cultural que fortalecen el ecosistema artístico de la capital.

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En esta oportunidad, la FUGA presentará una propuesta inspirada en el fanzine, una publicación autoeditada que es utilizada como herramienta de creación, experimentación y difusión de contenidos y lenguajes artísticos. La entidad lleva tiempo trabajando en fortalecer la creación, producción y circulación de fanzines hechos por artistas y colectivos bogotanos, y su participación en ARTBO evidencia este compromiso. Según la información proporcionada, quienes visiten el stand de la FUGA podrán conocer y llevarse gratuitamente ejemplares de los fanzines que resultaron ganadores de la Beca de Fanzine 2025. Así, la Fundación busca acercar estas publicaciones a nuevos públicos al tiempo que reconoce la labor de los artistas y colectivos que utilizan el fanzine para narrar sus propias historias.

El stand también servirá como una oportunidad para que el público conozca la oferta cultural y artística de la entidad. Un fanzine especialmente diseñado permitirá a los asistentes informarse sobre temas como convocatorias de artes plásticas y visuales, la Colección de Arte FUGA, las salas de exposición y programas como La Obra del Mes, El Atajo y Cine Calle 10. Esta pieza incluso incluirá instrucciones para que cada visitante pueda armar su propio fanzine, reforzando el carácter participativo de la propuesta.

Además, la Fundación invita a continuar la experiencia artística más allá de ARTBO. Actualmente, en su sede ubicada en la calle 10 # 3-16, FUGA presenta la exposición 'Rituales del Espíritu: la música sacra', que puede visitarse gratuitamente de martes a sábado hasta el 10 de octubre. Esta muestra reúne obras de trece artistas relacionadas con el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y se concibe como un encuentro entre la música y las artes visuales en torno a temas como esperanza y reconciliación.

De acuerdo con FUGA, el recorrido por el arte no termina en ARTBO, sino que se extiende con su programación anual en el centro de la ciudad. Incluso, los visitantes pueden solicitar visitas comentadas escribiendo al correo atencionalciudadano@fuga.gov.co o contactando a través de WhatsApp.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el enfoque de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en ARTBO 2024?

La prioridad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA en ARTBO es visibilizar el fanzine como espacio de creación artística y medio de circulación cultural, acercando el trabajo de artistas y colectivos bogotanos a nuevos públicos. Además, promueve su programa de convocatorias artísticas y actividades permanentes.

¿Qué significa 'fanzine' y por qué es relevante en la feria ARTBO?

El término 'fanzine' se refiere a una publicación autoeditada, de bajo costo y circulación limitada, utilizada para la experimentación artística y la difusión de narrativas propias. En ARTBO, es relevante porque expresa la diversidad y el dinamismo de las propuestas culturales independientes en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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