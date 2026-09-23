Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía local de Kennedy, en Bogotá, responde a denuncias de maltrato animal

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En el contexto de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que busca la protección y el bienestar animal en la capital del país, la Alcaldía local de Kennedy ha tomado acciones tras recibir diversas denuncias ciudadanas sobre presuntos casos de maltrato animal en el sector del puente vehicular de la avenida primero de mayo con Boyacá. Según reportes de la comunidad, al menos dos perros habrían sido arrojados desde el mencionado puente, en hechos registrados en diferentes momentos.

Ante la gravedad de estos señalamientos, la Administración Local activó los protocolos correspondientes y coordinó esfuerzos con las autoridades competentes para determinar las circunstancias en que estos hechos sucedieron, así como para identificar a los posibles responsables. Funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, en conjunto con la Policía, han iniciado investigaciones formales que buscan esclarecer los casos y evitar que situaciones similares se repitan.

El alcalde local encargado, Javier Prieto Tristancho, afirmó que desde la Administración Local se reitera el compromiso con la protección de los animales y adelantó que se han destinado recursos que superan los 1.500 millones de pesos para la construcción de una casa PYBA y una unidad móvil PYBA. Estas infraestructuras forman parte de una estrategia integral que tiene como objetivo ampliar la atención a los animales en condición de vulnerabilidad en Kennedy. Entre los servicios ofrecidos se encuentran la atención veterinaria prioritaria, jornadas de esterilización, valoración, rescate y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional en diferentes zonas de la localidad.

La Alcaldía local de Kennedy insiste en que no será permisiva con actos que atenten contra la vida e integridad de los animales. Igualmente, invita a todos los ciudadanos a continuar reportando cualquier caso de maltrato animal a través de los canales oficiales de atención, aportando material probatorio que pueda contribuir a las verificaciones necesarias y a la investigación en curso.

¿Cómo reportar casos de maltrato animal en Kennedy, Bogotá?

Para reportar situaciones de maltrato animal en la localidad de Kennedy, la ciudadanía debe utilizar los canales oficiales de atención disponibles por la Alcaldía local. Es importante entregar información y material relevante que facilite las verificaciones y ayude a las autoridades en las investigaciones para sancionar a los responsables.

¿Qué es una casa PYBA y cómo ayuda a los animales vulnerables?

La casa PYBA es una instalación impulsada por la Alcaldía local para brindar atención veterinaria prioritaria, jornadas de esterilización, valoración y rescate de animales en condición de vulnerabilidad. Además, cuenta con una unidad móvil que permite ampliar la cobertura y la respuesta institucional en diferentes sectores de Kennedy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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