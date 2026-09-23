Nuevos detalles surgen en torno al homicidio de dos mujeres ocurrido en el barrio Arborizadora Baja, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur bogotano.

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El Tiempo indicó que una de las víctimas ejercía la enfermería y contaba con antecedentes judiciales por los delitos de hurto y homicidio, mientras la otra continúa sin identificar.

El teniente coronel Ricardo Chávez, de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que las mujeres tenían aproximadamente 45 y 33 años al momento del ataque armado.

En ese sector del sur capitalino, la Policía judicial adelanta labores investigativas para esclarecer las circunstancias exactas de las muertes y establecer si ambas residían en la zona.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad representan una pieza clave utilizada por las autoridades para reconstruir detalladamente la secuencia completa de lo sucedido durante esa madrugada.

“Se presenta un hecho en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Arborizadora Baja, donde lamentablemente pierden la vida dos mujeres”, indicó el oficial que entregó un balance preliminar sobre el caso.

A esa información oficial se suma lo conocido por este diario sobre la enfermera, quien registraba anotaciones por conductas punibles violentas antes de ser ultimada en la vía pública.

Respecto a la segunda víctima del ataque, los peritos forenses enfrentan la tarea prioritaria de precisar sus datos personales, debido a que ingresó reportada formalmente como NN.

Los investigadores también intentan determinar la relación que mantenían las dos mujeres con el barrio Arborizadora Baja o si acudieron allí a cumplir alguna cita previa.

El comandante Chávez enfatizó que la verificación en terreno busca despejar los interrogantes sobre la presencia de ambas ciudadanas en el lugar de los hechos violentos.

“Estamos con nuestra policía judicial verificando la trazabilidad de las cámaras para determinar si estas personas pudiesen estar residentes del sector o cuáles fueron las circunstancias que rodearon este lamentable hecho”, señaló el teniente coronel.

El análisis minucioso de las imágenes captadas constituye la base del trabajo operativo desplegado para reconstruir el recorrido previo realizado por las dos mujeres en la zona.

¿Qué hacer al hallar un cadáver en Bogotá?

Encontrar un cuerpo sin vida en la vía pública o en un inmueble exige actuar con absoluta calma y responsabilidad legal, por lo que es clave seguir una ruta en Bogotá.

El primer paso consiste en llamar inmediatamente a la Línea Única de Emergencias 123 para alertar a las autoridades de la capital.

Proporcione al operador la dirección exacta del hallazgo y describa los detalles observables sin acercarse demasiado a la escena del suceso.

Resulta fundamental evitar manipular el cuerpo, los objetos personales o la vestimenta del fallecido para no alterar las evidencias químicas o físicas.

Acordonar mentalmente la zona y restringir el paso de personas curiosas protege el perímetro de contaminación hasta la llegada policial.

Los primeros respondientes de la Policía Nacional asumirán la custodia del lugar e iniciarán el protocolo de preservación del espacio público.

Posteriormente, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación o la Sijín realizarán la inspección técnica y el levantamiento del cadáver hallado.

Si presenció el hallazgo, permanezca en un sitio seguro para entregar su declaración preliminar a los investigadores judiciales a cargo.

Los peritos trasladarán el cuerpo a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente.

Esta institución forense determinará la causa exacta de la muerte y coordinará la identificación oficial mediante cotejos dactilares o genéticos.

Seguir estrictamente estos pasos garantiza el respeto al debido proceso y facilita el trabajo oportuno de los organismos de justicia.

Reportar estos hechos a tiempo constituye un deber ciudadano clave para fortalecer la seguridad y el orden público en la ciudad.

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