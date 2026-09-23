Un doble homicidio es investigado por las autoridades en el sur de Bogotá, luego de que dos mujeres fueran encontradas con heridas de bala en plena vía pública, durante la madrugada de este miércoles, en el sector de Arborizadora Baja, localidad de Ciudad Bolívar.

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El caso fue reportado cerca de la 1:00 de la mañana, cuando habitantes de la zona alertaron a las autoridades por varios disparos. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a las dos mujeres, de aproximadamente 45 y 33 años, sin vida.

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El coronel Ricardo Chávez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, confirmó que las víctimas fueron encontradas en la vía pública y que, tras el reporte, se desplegaron equipos de investigación para establecer qué ocurrió.

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“Nuestra zona de atención es informada de algunos disparos. Al llegar al lugar de los hechos, desafortunadamente se encuentra con los cuerpos de dos mujeres”, explicó el oficial.

Los equipos de criminalística realizaron durante la madrugada la inspección de la escena y de los cuerpos, mientras investigadores de la Policía Judicial y de la Sijín comenzaron a recopilar elementos que permitan esclarecer el crimen.

¿Qué se sabe del doble asesinato?

Por ahora, las autoridades no han establecido el motivo del ataque ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los homicidios.

Una de las hipótesis que está siendo verificada señala que los responsables habrían escapado en una motocicleta después de cometer el crimen. Para establecer si esta versión corresponde a lo ocurrido, los investigadores adelantan la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes podrían ser determinantes para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas, identificar posibles responsables y establecer la ruta que habrían tomado después del ataque.

Otro de los interrogantes que buscan resolver las autoridades es por qué las dos mujeres llegaron hasta Arborizadora Baja. De acuerdo con la información conocida durante el reporte, ambas habrían salido o venido desde la localidad de Usme, también ubicada en el sur de Bogotá. Sin embargo, todavía no está claro qué las llevó hasta Ciudad Bolívar ni qué ocurrió durante el trayecto previo al ataque.

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Una de las víctimas sería enfermera, aunque las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes para establecer plenamente la identidad de ambas mujeres y obtener más información sobre sus actividades y desplazamientos.

Mientras avanzan las pesquisas, la Sijín y la Policía Judicial analizan los registros de las cámaras y demás elementos recolectados en la escena para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes estarían detrás del doble homicidio.

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