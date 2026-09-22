Esteban Ramírez Parra, de 37 años, murió el pasado 20 de septiembre luego de permanecer dos días bajo atención médica por las graves lesiones que sufrió durante un hurto en el sector de Belén Rosales, en Medellín.

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El hombre, profesional en Mercadeo y Publicidad y jefe de Ventas de Coca-Cola en Armenia, había regresado a la capital antioqueña para compartir con su familia. La noche del viernes 18 de septiembre salió a comer con su padre, Fredy Ramírez, y su hermana Natalia, sin imaginar que durante el regreso sería víctima de un ataque que terminaría con su vida.

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De acuerdo con el relato entregado por su familia a El Tiempo, Esteban viajaba como copiloto en el automóvil que conducía su hermana. Eran aproximadamente las 11:22 de la noche y ambos se movilizaban por la carrera 70, con intención de tomar la calle 30.

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Después de detenerse en un semáforo, continuaron su recorrido. Unas calles más adelante, una motocicleta se aproximó al vehículo. Natalia contó que uno de los hombres hizo un gesto como si hubiera sido golpeado por el automóvil. Ante la situación, ella decidió detenerse.

Según su testimonio, el motociclista se ubicó delante del carro y se acercó hasta su ventana.

“Yo bajé el vidrio y cuando bajé el vidrio me arrebató la cadena, me la reventó y me quitó el celular de las piernas”, relató Natalia.

Después de apoderarse de esos objetos, el hombre se dirigió hacia Esteban y le exigió una cadena. El profesional respondió que no sabía a qué objeto se refería el asaltante. Fue entonces cuando, según el relato de la familia, el hombre le disparó.

Natalia contó que, después del disparo, vio a su hermano herido y decidió acelerar para trasladarlo a un centro médico. En medio de la emergencia, perdió el control del vehículo luego de golpear con una de las llantas un separador del Metroplús.

“Yo vi a mi hermano ya con sangre y empecé a manejar. Arranqué superrápido para llevar a mi hermano a la Clínica de Occidente”, relató.

El automóvil sufrió daños y la llanta se habría estallado, pero varias personas que se encontraban en la zona ayudaron a detener el tránsito y facilitaron el paso del vehículo.

Esteban fue llevado inicialmente a la Clínica Medellín de Occidente y posteriormente trasladado al Hospital San Vicente, donde permaneció bajo atención médica.

Valentina Mejía, amiga y vecina de toda la vida de Esteban, habló con Noticias Caracol y contó algunos detalles de las primeras horas posteriores al ataque. Según explicó, el estado de salud del hombre era crítico desde su llegada al centro asistencial.

“Cuando Esteban llega a la clínica, los médicos no dan muchas esperanzas, pero igual se hace todo lo posible”, relató.

Los profesionales de la salud lo intubaron y le practicaron diferentes exámenes para determinar el alcance de las lesiones. Sin embargo, su evolución no fue favorable y finalmente murió el 20 de septiembre.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó posteriormente el fallecimiento y señaló que este se produjo como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el hurto.

Esneider Villegas, familiar de Esteban, pidió que las autoridades continúen trabajando para identificar y capturar a las personas relacionadas con el crimen.

“Sabemos que lo que se haga no va a devolverle la vida a Esteban. Sí queremos que este caso no quede impune, que se haga justicia”, manifestó a Telemedellín.

Villegas también destacó la trayectoria profesional de Esteban. Explicó que había iniciado su carrera corporativa en Coca-Cola en Medellín y posteriormente fue trasladado a Armenia, donde llevaba cerca de un año y medio radicado. En esa ciudad se desempeñaba como jefe de Ventas.

Su amiga Valentina también recordó al hombre por su personalidad y cercanía con sus seres queridos.

“Me gustaría que fuera recordado por su alegría siempre, por lo soñador que era y el excelente hijo que fue hasta su último día. Era supremamente familiar”, expresó a Noticias Caracol.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá puso en marcha una investigación junto con la Fiscalía General de la Nación para identificar a los responsables.

El coronel Juan Sierra, subcomandante de la institución, explicó que se está recopilando material probatorio y revisando cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan ayudar a reconstruir el recorrido y el momento del hurto.

“Durante estas primeras actuaciones hemos adelantado la recolección y el análisis de los elementos materiales probatorios, trabajo que nos ha permitido consolidar tres líneas de investigación”, señaló el oficial.

Las autoridades también buscan determinar si otras personas pudieron tener algún tipo de participación en el hecho antes, durante o después del ataque. Por ahora, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con el caso.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció tras conocer la muerte de Esteban. El mandatario aseguró que se comunicó con los familiares y que además habló con el director de la Policía Nacional para conocer los avances de la investigación.

Gutiérrez manifestó su rechazo por el crimen y aseguró que las autoridades trabajan para identificar a los responsables.

“Yo mismo me he comunicado con la familia de Esteban y les he dicho que aunque avanzar en la investigación es encontrar los responsables, que los vamos a encontrar, aunque eso no le devuelve la vida a Esteban, se va a hacer justicia”, afirmó.

El alcalde añadió que continuará haciendo seguimiento al proceso mientras los investigadores avanzan en la identificación de quienes participaron en el hurto.

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Coca-Cola lamentó la muerte de su trabajador

Tras conocerse el fallecimiento, Coca-Cola FEMSA Colombia publicó un mensaje en el que lamentó la muerte de Esteban Ramírez Parra y expresó solidaridad con sus familiares y amigos.

La compañía rechazó el hecho de violencia y destacó el trabajo que el hombre realizó durante su paso por la organización.

“Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro compañero Esteban Ramírez Parra. Rechazamos profundamente todo acto de violencia que enlute a las familias y a nuestra sociedad”, señaló la empresa.

Coca-Cola FEMSA también resaltó su compromiso y calidad humana y aseguró que dejó una huella entre sus compañeros.

Mientras familiares y amigos despiden a Esteban, la Policía y la Fiscalía continúan recopilando pruebas para establecer quiénes participaron en el hurto ocurrido en Belén Rosales y llevar el caso ante la justicia.

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