Una tragedia que estremece a La Dorada, Caldas, tiene bajo investigación a una pareja señalada por la muerte de una niña de dos años. Según Noticias RCN, la menor llegó con múltiples heridas de gravedad a un centro asistencial del barrio Las Ferias y después fue trasladada al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, donde falleció en la noche del domingo 20 de septiembre.

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El caso activó la investigación de las autoridades, que buscan esclarecer qué ocurrió con la pequeña y quiénes serían los responsables de las lesiones que le causaron la muerte. De acuerdo con la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó diligencias y recopiló material probatorio para avanzar en el proceso judicial.

En medio de las actuaciones, las autoridades capturaron a la madre de la niña, una joven de 25 años, y a su padrastro, de 39. Los investigadores encontraron una versión según la cual la pareja habría atribuido las lesiones a un supuesto “mal comportamiento” de la menor. Esta explicación hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

El alcalde de La Dorada, Fredy Saldaña, lamentó el fallecimiento este lunes 21 de septiembre. El mandatario explicó que se activaron los protocolos de atención y que un equipo médico multidisciplinario atendió a la niña, quien pasó por la unidad de cuidados intensivos.

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Finalmente, la administración municipal articuló acciones con la Comisaría de Familia, la Secretaría de Gobierno y el ICBF para acompañar el caso y proteger los derechos de los menores. Las circunstancias de la muerte siguen bajo investigación.

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