Este lunes 21 de septiembre, un video publicado por el presidente Abelardo de la Espriella permitió conocer un detalle curioso sobre el comienzo de su jornada: a las 6:13 de la mañana ya se encontraba en desplazamiento hacia Bogotá.

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El mandatario compartió en Instagram imágenes de su traslado desde Barranquilla, donde había permanecido, hacia la capital del país. En Bogotá tenía previsto adelantar varias reuniones y liderar una nueva sesión del consejo de ministros.

El detalle que llamó la atención apareció en uno de los momentos del video: el reloj marcaba las 6:13 a. m., cuando el jefe de Estado ya estaba en movimiento para cumplir con su agenda.

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¿Qué mostró el video de De la Espriella?

Las imágenes corresponden al desplazamiento del presidente desde Barranquilla hacia Bogotá. El registro fue difundido en sus redes sociales durante la mañana de este lunes.

La publicación también anticipaba una jornada de trabajo en la Casa de Nariño, con reuniones y una nueva sesión del consejo de ministros.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.