Lucas Murillo, el niño de 7 años que pidió un trasplante al presidente Abelardo De La Espriella, ya salió de la cirugía de corazón abierto a la que fue sometido este lunes 21 de septiembre en Bucaramanga.

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La intervención fue definida por una junta médica de la Fundación Cardiovascular, que determinó que la cirugía era la alternativa para continuar con el proceso médico del pequeño. Así, Lucas ingresó al quirófano acompañado por su familia.

La cirugía marca un nuevo momento en la historia del niño, cuyo caso llamó la atención después de que le pidiera ayuda directamente al presidente De La Espriella para acceder a un trasplante.

Antes de entrar al quirófano, Andrea García, madre de Lucas, había contado que el pequeño se encontraba tranquilo, alegre y preparado para afrontar la intervención. Su familia pidió acompañarlo con oraciones mientras esperaba el resultado del procedimiento.

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Ahora, Lucas ya salió de la cirugía y comienza una nueva etapa. De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el menor superó con éxito la intervención y las próximas 72 horas serán cruciales para su recuperación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.