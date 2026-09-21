Dos movimientos sísmicos de magnitud 3 se registraron este lunes 21 de septiembre en Chaparral, Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El primero ocurrió a las 7:43 p. m., con una magnitud de 3,1 y profundidad superficial. El SGC ubicó el evento en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima.

Doce minutos después, a las 7:55 p. m., la Red Sismológica Nacional de Colombia registró un segundo movimiento en la misma zona. Este tuvo una magnitud de 3,0 y también presentó profundidad superficial.

La cercanía entre ambos eventos hace que los dos reportes formen parte de la actividad sísmica que ha llamado la atención durante la jornada en Chaparral. El SGC informó previamente que desde la madrugada del 20 de septiembre se había registrado una actividad sísmica destacada en este municipio.

Chaparral concentra una intensa actividad sísmica

Los dos temblores de la noche se suman a una jornada con numerosos movimientos registrados en el municipio. Según el SGC, hasta las 3:30 de la tarde de este lunes se habían contabilizado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.

La actividad también fue reportada durante diferentes momentos del día y varios de los movimientos tuvieron características superficiales. La situación mantiene bajo seguimiento a la zona mientras la Red Sismológica Nacional continúa recopilando y actualizando la información de los eventos.

El SGC recordó a los ciudadanos que pueden reportar si sintieron alguno de estos movimientos a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los temblores en diferentes lugares del país.

Reacciones a temblores en Chaparral (Tolima)

La seguidilla de movimientos también despertó comentarios entre usuarios de redes sociales, especialmente por la recurrencia de los sismos registrados en la zona durante los últimos días.

Algunas personas expresaron preocupación por la intensidad con la que percibieron los temblores. “Cada vez más fuerte. Vivo en un onceavo piso en Ibagué y es de no creer esta vaina”, escribió un usuario al referirse a los movimientos.

Otros plantearon interrogantes sobre la situación que atraviesa Chaparral y preguntaron por la respuesta de las autoridades. “Algo ocurre en Chaparral, ¿no? Vamos días así, ¿ya están activados todos los organismos de emergencia?”, señaló otro internauta.

También hubo comentarios que relacionaron la actividad sísmica con la cercanía del volcán Cerro Machín, aunque esa asociación corresponde a una inquietud expresada por usuarios y no constituye una explicación confirmada para los sismos.

“Que mi Dios nos ampare y nos ayude ante estos sismos tan recurrentes”, escribió otra persona, reflejando la preocupación que han despertado los movimientos registrados en la región.

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