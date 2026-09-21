El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el municipio de Chaparral, Tolima, atraviesa desde el domingo 20 de septiembre una alta actividad sísmica, con más de 130 eventos registrados en poco más de un día.

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De acuerdo con la información entregada por Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), la actividad comenzó a las 4:52 de la mañana del 20 de septiembre.

Con corte a las 3:30 de la tarde de este lunes 21 de septiembre, la RSNC había registrado más de 130 sismos con magnitudes superiores a 2,0 y cinco de esos movimientos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0.

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El SGC señaló además que los eventos registrados han tenido profundidades superficiales, inferiores a 30 kilómetros.

La actividad ha sido percibida por habitantes de diferentes zonas. Según el reporte oficial, la entidad recibió más de 1.000 reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido los movimientos.

SGC dice que actividad está por encima del promedio reciente

La Red Sismológica Nacional explicó que el departamento del Tolima está atravesado por diferentes fallas geológicas activas, las cuales pueden causar este tipo de actividad sísmica.

Sin embargo, el SGC hizo una precisión sobre el comportamiento registrado durante estos dos días: la cantidad de sismos observada está por encima del promedio de la actividad registrada durante las últimas semanas.

La entidad no atribuyó la secuencia a una causa específica diferente de la actividad asociada a las condiciones geológicas de la zona y tampoco señaló que estos movimientos sean una señal de que necesariamente vaya a ocurrir un sismo de mayor magnitud.

Por ahora, el monitoreo continúa de manera permanente para identificar cualquier evolución en el comportamiento de la actividad sísmica.

Más de 1.000 reportes de ciudadanos que sintieron los temblores

La actividad no se ha limitado al municipio de Chaparral. El SGC indicó que ha recibido más de 1.000 reportes de personas que manifestaron haber sentido los diferentes movimientos sísmicos.

Los reportes provienen principalmente de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima, de acuerdo con la información entregada por Freddy Tovar.

La entidad pidió a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de la actividad y evitar la circulación de contenidos descontextualizados o que no hayan sido verificados.

El SGC también recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales y recordó la importancia de contar con información confiable durante una situación de este tipo.

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