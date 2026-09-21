El nuevo temblor registrado este lunes 21 de septiembre en Chaparral, Tolima, generó una nueva ola de comentarios en redes sociales. Varias personas aseguraron haber sentido el movimiento desde diferentes municipios y departamentos, mientras otras expresaron su preocupación por la cantidad de sismos reportados durante las últimas horas.

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(Vea también: Temblor de magnitud 4,1 sacudió Colombia y no fue en el Chocó; otra región vive secuencia de sismos)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento ocurrió a la 1:48 de la tarde, tuvo una magnitud de 4,1 y presentó una profundidad superficial.

El movimiento se produjo después de una jornada marcada por varios eventos sísmicos en el área de Chaparral. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde se registraron varios movimientos, entre ellos uno de magnitud 4,0 a las 11:23 a. m. y otro de 4,1 a la 1:48 p. m.

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Esa sucesión hizo que los usuarios de redes sociales reaccionaran nuevamente al reporte del SGC.

“¿Qué está pasando en Chaparral?”, se preguntan colombianos

Uno de los comentarios que más refleja la preocupación de los ciudadanos plantea directamente qué estaría ocurriendo en la zona.

“¿Qué está pasando en Chaparral? ¿Fracking?, ¿aperturas de minas en la cordillera?”, preguntó un usuario en respuesta al reporte del SGC.

Que esta pasando en chaparral? Fracking?, Aperturas de minas en la cordillera? — JsCco (@JosCardElectro) September 21, 2026

Otro internauta comparó la actividad de este lunes con la registrada recientemente en Chocó.

Este esta peor que el enjambre del choco. Me suena la alarma cada momento — Edwin Alejandro Aria (@_alejo86) September 21, 2026

La cantidad de movimientos también fue motivo de comentarios entre quienes viven en la zona.

“Se sintió fuerte en Chaparral, ya van como 30 movimientos en un día”, señaló otra persona.

Se sintió fuerte en chaparral, ya van como 30 movimientos en un dia — ALIRIO GONZALEZ (@ALIRIOG99956716) September 21, 2026

Los registros disponibles del SGC muestran una concentración importante de eventos en Chaparral. Para las 2:02 de la tarde, una consulta de los eventos geológicos reportaba 118 movimientos registrados entre el domingo 20 y el lunes 21 de septiembre.

Temblor se sintió en Tolima, Valle, Risaralda y otras zonas

Además de los comentarios de habitantes de Chaparral, varias personas aseguraron haber percibido el movimiento desde otros puntos del país.

Se sintió en Tuluá, corta duración, moderada intensidad. — ana correa (@anaisco120) September 21, 2026

Llevamos dos eventos magnitud 4+ en menos de 2 horas.@sgcol

¿Podrían ayudarnos a entender qué está pasando con la actividad sísmica en Chaparral, Tolima? — Tips y Apps de Paty (@TipsyAppsPat) September 21, 2026

Lo sentí desde Pereira. — Alba Satigny Trueba (@voleusedefleurs) September 21, 2026

Se sintió en Cali — 🅿🅸🅿🅴 🆅🅴🆁🅳🅴 8️⃣7️⃣ (@pipeverde87) September 21, 2026

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