La actividad sísmica en Chaparral (Tolima) continúa bajo monitoreo. Este lunes 21 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó un boletín preliminar y una actualización sobre un movimiento registrado a las 4:30 p. m., hora local.

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De acuerdo con la información de la entidad, el más reciente sismo tuvo una magnitud de 4,1 y profundidad superficial, con ubicación en Chaparral. Aunque se difundieron dos reportes (uno preliminar y otro actualizado), los datos entregados corresponden al mismo evento sísmico, no necesariamente a dos temblores diferentes.

El nuevo registro se suma a una jornada marcada por varios movimientos en el municipio tolimense. Durante el 21 de septiembre también se reportaron sismos de magnitud 4,1 y 4,0, además de otros eventos de menor intensidad, según los boletines del SGC.

Incluso, previo a este último registrado, la entidad publicó el boletín de un evento sísmico registrado a las 4:12 de la tarde de magnitud 3.1.

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¿Por qué se han presentado tantos temblores en Chaparral (Tolima)?

La entidad ha explicado que Chaparral se encuentra en una zona con actividad sísmica histórica. Al revisar los registros acumulados desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, se observa que los movimientos hacen parte del comportamiento sísmico habitual del sector.

Sin embargo, el SGC advierte que la concentración de temblores en un periodo corto no permite anticipar que ocurrirá un sismo de mayor magnitud. La actividad sísmica no puede predecirse y el seguimiento busca establecer cómo evoluciona la secuencia y cuáles son sus características.

La mayoría de los movimientos registrados en la zona ha tenido magnitudes inferiores a 3,0, aunque algunos han alcanzado o superado los 4,0. La entidad mantiene el monitoreo de los reportes y actualiza los datos cuando avanza la revisión técnica.

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