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En los últimos días, el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, ha reportado una notable actividad sísmica que mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, desde la madrugada del 20 de septiembre de 2026—específicamente a las 4:52 a. m.—se ha identificado una alta frecuencia de movimientos telúricos en la región. Hasta el lunes 21 de septiembre a las 3:30 p. m., la entidad confirmó la ocurrencia de más de 130 eventos sísmicos cuya magnitud supera los dos grados en la escala de Richter, destacándose que cinco de estos han alcanzado o superado los 4.0 grados.

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Según el SGC, las características de estos temblores revelan que son superficiales, pues se originan a profundidades menores a 30 kilómetros. Esta particularidad puede intensificar la percepción de los sismos, algo que se refleja en el hecho de que la entidad ha recibido más de 1.000 reportes de ciudadanos que afirmaron sentir los movimientos, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima. La actividad sísmica en Chaparral ha llamado la atención porque, aunque la región cuenta con antecedentes de sismos, la frecuencia y magnitud actuales están por encima del promedio registrado en las semanas anteriores, según el monitoreo de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Expertos del servicio geológico explicaron que Tolima está atravesado por diversas fallas geológicas activas. Estos accidentes geográficos suelen ser la causa principal de los temblores recurrentes, dado que acumulan energía y la liberan en forma de ondas sísmicas. Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, indicó mediante un video institucional que la entidad mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de la sismicidad, acentuando que el fenómeno debe ser observado con rigor técnico y científico. Además, el SGC recomendó a la comunidad mantenerse informada por medio de fuentes oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, así como seguir las orientaciones de las autoridades locales.

Este panorama pone de manifiesto la importancia de los sistemas de monitoreo y la necesidad de que la población cuente con información verificada y oportuna para prepararse ante cualquier eventualidad relacionada con la actividad sísmica.

¿Por qué se han presentado tantos temblores en Chaparral, Tolima, en septiembre de 2026?

La reciente ola de temblores en Chaparral, Tolima, reportada por el Servicio Geológico Colombiano, obedece a la presencia de varias fallas geológicas activas en esa región. Estas estructuras subterráneas son responsables de liberar energía acumulada, lo que explica la frecuencia y magnitud superior de los sismos observados en comparación con semanas previas.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades ante la alta actividad sísmica en Tolima?

Las autoridades, encabezadas por el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, aconsejan a la comunidad mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos locales de emergencia. Además, enfatizan la importancia de reportar cualquier sismo sentido y estar atentos a reportes oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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