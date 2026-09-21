Por: Noticiero 90 minutos

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Las autoridades del Valle del Cauca mantienen la alerta máxima debido a la presencia de tres incendios forestales en zonas rurales de Buga, Trujillo y El Cerrito, ubicaciones estratégicas del centro de este departamento. La compleja emergencia, que afecta áreas de páramo y terrenos de difícil acceso, ha complicado las tareas de contención y ha puesto en riesgo ecosistemas sensibles. De acuerdo con información suministrada por la Gobernación del Valle del Cauca, el decreto 0777 de 2026 fue expedido como respuesta directa, estableciendo instrucciones precisas a los alcaldes municipales para adoptar medidas urgentes que contrarresten el avance del fuego y disminuyan el impacto ambiental y social.

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La situación en Valle del Cauca hace parte de un panorama nacional preocupante. Según datos recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente hay 19 incendios forestales activos en siete departamentos y otros ocho han sido controlados. La UNGRD mantiene el monitoreo constante a través de canales oficiales y reportes en redes sociales, saludando el esfuerzo articulado de bomberos, comunidades y Fuerzas Armadas.

En la zona rural de Buga, los intentos por controlar el incendio llevan más de 50 días y han requerido la intervención de los cuerpos de bomberos locales, apoyados por las comunidades campesinas. Las llamas se han extendido por áreas como la mesa, Río Loro y Finca Vasconia, amenazando incluso la proximidad del Parque Nacional Natural Las Hermosas. Como confirmó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, el fuego ya ha consumido más de 1.000 hectáreas, y la complejidad del terreno obstaculiza gravemente las labores de extinción, por lo que se han activado protocolos especiales como ‘Bambi Bucket’ —un sistema aéreo de descarga de agua— y la brigada de incendios forestales del Ejército Nacional.

En Trujillo, las llamas cercanas al Páramo del Duende permanecen incontroladas debido a la dificultad de ingreso de los equipos de socorro, mientras que en El Cerrito, otro incendio afecta el corregimiento de Tenerife, comprometiendo una zona de reserva y la naciente de la quebrada El Corazón. Francisco Tenorio destacó la articulación técnica y logística entre municipios y organismos de emergencia; sin embargo, persiste la preocupación debido a la magnitud de los daños naturales y el riesgo de que los incendios se propaguen aún más.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los incendios forestales en el Valle del Cauca?

De acuerdo con información oficial de la Gobernación del Valle del Cauca y la UNGRD, las áreas rurales de Buga —en particular la mesa, Río Loro y Finca Vasconia—, el Páramo del Duende en Trujillo y el corregimiento de Tenerife en El Cerrito son los focos principales de la emergencia. Estas zonas presentan retos logísticos y ambientales, sumando más de 1.000 hectáreas consumidas y un grave riesgo sobre reservas naturales y fuentes hídricas.

¿Qué protocolos se han activado para enfrentar los incendios forestales en el Valle del Cauca?

Según el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, las autoridades han activado protocolos como el ‘Bambi Bucket’, que utiliza equipos aéreos para arrojar agua sobre el fuego, y se ha desplegado la brigada de incendios forestales del Ejército Nacional. Estas acciones buscan reforzar la labor de bomberos y comunidades, priorizando la contención del fuego y protegiendo áreas ecológicamente sensibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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