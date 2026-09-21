Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca atraviesa una situación crítica, pues lleva más de un mes enfrentando una serie de incendios que se extienden en diferentes partes del departamento. Uno de los focos que más alarma ha generado se encuentra en la zona rural de Guadalajara de Buga: allí, el incendio iniciado hace 45 días continúa activo, según información de El Espectador. Esta emergencia persiste a pesar de los constantes esfuerzos de las autoridades y ha presentado varias reactivaciones, lo que agrava la preocupación de la población local y de los organismos de control ambiental.

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El incendio se ubica específicamente en el sector Mesa-Río Loro, una región de difícil acceso por su localización en zona de alta montaña, lejos del casco urbano. Esta complejidad geográfica complica considerablemente el ingreso de brigadas y equipos, lo que limita las acciones para controlar y extinguir el fuego. La situación ha llevado a que los bomberos locales, encabezados por su comandante Harold Humberto Álzate, hayan pedido refuerzo a brigadas forestales de empresas como Emcali, así como a los cuerpos de bomberos de todo el departamento.

En palabras de Álzate para El Espectador, la solicitud busca que empresas y autoridades sigan apoyando las labores necesarias para contener el avance de las llamas. La acción ciudadana también ha sido determinante: habitantes de la región apoyan desde hace semanas a las autoridades departamentales en la atención de la emergencia. No obstante, las dificultades del terreno y la duración prolongada del incendio obligan a los socorristas a permanecer varios días en el lugar.

El impacto ecológico es una de las mayores preocupaciones. El incendio, que ya afectó más de mil hectáreas, amenaza no solo a la flora y fauna del entorno, sino también las fuentes hídricas cercanas, especialmente las pertenecientes al parque nacional Las Hermosas. De acuerdo con los reportes, el acceso complejo y la altitud, impiden la aplicación eficiente de algunos protocolos de control de incendios, como el denominado Bambi Bucket, mecanismo habitual en este tipo de emergencias.

¿Cuánto tiempo lleva activo el incendio forestal en Guadalajara de Buga?

De acuerdo con El Espectador, el incendio en la zona rural de Guadalajara de Buga lleva activo 45 días y ha tenido varias reactivaciones, durante las cuales las autoridades y la comunidad local han trabajado sin descanso para controlar el fuego.

¿Por qué la ubicación de Mesa-Río Loro dificulta la atención del incendio en Buga?

La zona Mesa-Río Loro está ubicada en una región de alta montaña, apartada de la ciudad, lo que dificulta el acceso de brigadas y la logística para controlar el fuego. Esta condición obliga a los equipos de emergencia a permanecer varias jornadas en el interior del área afectada, complicando la aplicación de protocolos habituales y la coordinación de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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