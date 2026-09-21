Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa activó su capacidad de respuesta a emergencias para apoyar la atención del incendio forestal reportado el 19 de septiembre de 2026 en el municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. El fuego, que se presentó en las inmediaciones del cerro San Marcos, ha afectado cerca de 250 hectáreas, generando preocupación por el riesgo para la comunidad y para la reserva forestal de la zona. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, atendió el llamado del Gobierno nacional, y anunció el envío de un equipo de 17 personas pertenecientes al Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, conformado por 16 bomberos y una persona encargada del apoyo logístico, para sumarse a la emergencia en este emblemático municipio boyacense.

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De acuerdo con el propio Galán, el equipo se desplazó acompañado de maquinaria y herramientas esenciales para enfrentar la contingencia e intentar mitigar la expansión del incendio. En palabras del mandatario capitalino: "Siempre que podamos hacerlo, desde Bogotá vamos a ayudar". Su declaración quedó registrada en una publicación en la red social X, donde detalló los apoyos enviados y remarcó el compromiso de la ciudad con la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el incendio en la vereda La Castellana, sector cerro San Marcos de Villa de Leyva, ya se encuentra controlado en un 50 %. Este avance positivo es resultado de esfuerzos articulados entre el Cuerpo de Bomberos de Boyacá y Cundinamarca, la Defensa Civil y la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional. Además, tres helicópteros han realizado descargas aéreas de agua para apoyar la extinción del fuego, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC).

Según la UNGRD, estas acciones interinstitucionales han protegido infraestructuras en riesgo y han evitado que las llamas lleguen a la zona de reserva forestal, reduciendo así el impacto ambiental y facilitando el proceso de recuperación. La ciudadanía ha sido invitada a informarse únicamente por canales oficiales de entidades territoriales y nacionales, con el fin de prevenir la circulación de información falsa o confusa sobre la emergencia ambiental en curso.

¿Cómo ha respondido Bogotá ante la emergencia por el incendio en Villa de Leyva?

Bogotá ha mostrado un compromiso activo, enviando a Villa de Leyva un equipo de 17 personas del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, junto con el equipamiento necesario, en respuesta al llamado del Gobierno nacional. El alcalde Carlos Fernando Galán reforzó este apoyo mediante declaraciones públicas, subrayando la disposición permanente de la ciudad para colaborar en este tipo de emergencias.

¿Qué entidades coordinan la atención del incendio forestal en Villa de Leyva?

La atención del incendio forestal está liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordina acciones junto con el Cuerpo de Bomberos de Boyacá, Cundinamarca, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), generando un esfuerzo integral tanto en tierra como en operaciones aéreas para controlar la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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