Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la promoción y protección de la lactancia materna han cobrado fuerza a través de iniciativas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En el marco de la Jornada Más Bienestar, el evento conocido como ‘LactaFest Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida’ reunió en el centro comercial Metrópolis a mujeres gestantes, lactantes, sus familias y varias entidades. El objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo sobre el acompañamiento necesario para la lactancia materna y acercar a las familias a la oferta institucional que respalda este proceso, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

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Durante esta jornada, Carolina Deik, esposa del alcalde Mayor de Bogotá, destacó la importancia del papel que hombres, familias y el entorno social desempeñan en el acompañamiento a las mujeres en etapa de lactancia. Deik enfatizó en la necesidad de impulsar tanto políticas públicas como medidas en el sector empresarial que faciliten condiciones adecuadas para quienes amamantan. En el conversatorio se subrayó que la red de apoyo emocional resulta determinante para que las madres puedan vivir la lactancia con tranquilidad y dedicar el tiempo que este proceso requiere.

El aspecto del vínculo afectivo fue resaltado por la doctora Rosa, representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien explicó cómo fortalecer la conexión entre madre e hijo desde los primeros días favorece el bienestar familiar. Por su parte, Guisela Gutiérrez se refirió a los beneficios de la lactancia materna en el sistema inmunológico y reiteró la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses del bebé.

Otro punto clave, planteado por Laura Arévalo, fue la necesidad de reconocer la lactancia como un proceso natural y biológico. Se recalcó la importancia de disponer de lugares públicos donde las mujeres puedan lactar con dignidad y sin que esta práctica sea sexualizada. En ese sentido, la Alcaldía Local de Barrios Unidos participa en estas acciones mediante su ‘Sala Amiga de la Familia Lactante’, en la calle 76 #53-05, ofreciendo un entorno seguro para la extracción y conservación de la leche materna.

El LactaFest integró a diversas entidades distritales y organizaciones sociales, para brindar información y acceso a servicios en áreas como educación, vivienda y salud. Según cifras de junio de 2026, la lactancia materna exclusiva alcanzó el 69 %, reflejando avances y el desafío de ampliar el apoyo institucional. El mensaje central fue claro: acompañar la lactancia es también acompañar a las madres, fortaleciendo la red social y construyendo espacios propicios para este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la red de apoyo durante la lactancia materna en Bogotá?

La red de apoyo, conformada por la familia, los hombres y el entorno social, resulta fundamental para que las madres lactantes afronten este proceso con mayor seguridad y tranquilidad. Según lo expuesto en el LactaFest y declarado por Carolina Deik, este acompañamiento emocional permite que la madre dedique el tiempo necesario a la lactancia, lo que favorece tanto su bienestar como el del bebé.

¿Cuáles entidades participaron en el LactaFest y qué servicios ofrecieron para apoyar la lactancia materna?

Durante el LactaFest, participaron instituciones como la Secretaría Distrital de Salud (SDS), Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaría de Educación del Distrito (SED), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, entre otras. Estas entidades acercaron servicios en ámbitos de educación, vivienda, empleabilidad, formación para el trabajo, promoción de derechos sexuales y reproductivos y vacunación, apoyando así integralmente el proceso de lactancia para las familias bogotanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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