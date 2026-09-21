Por: Portal Bogotá

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La alcaldía local de Antonio Nariño, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, presentó ante la comunidad el balance de su gestión correspondiente al primer semestre de 2026. Esta rendición de cuentas, encabezada por la alcaldesa local Luisa María Ramírez Riascos, expuso los avances logrados en 29 proyectos de inversión y el cumplimiento de 60 metas, todo ello financiado con un presupuesto que supera los 35.228 millones de pesos. De acuerdo con la información compartida, los sectores de infraestructura, ambiente, seguridad, control, protección animal y participación ciudadana fueron los principales ejes de la gestión.

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Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, se señaló que las inversiones en infraestructura han permitido intervenir varios parques y espacios estratégicos de la localidad. Entre los ejemplos destacados se encuentran el parque La Valvanera, que ya presenta un avance del 82 % con una inversión superior a 1.400 millones de pesos, y el parque Fucha, donde se logró la ejecución total del presupuesto asignado de más de 37 millones de pesos. Asimismo, se reportó progreso en los parques Psicopedagógico Villa Mayor, La Fragua y Policarpa Salavarrieta, así como obras viales relevantes en el barrio Ciudad Jardín, respaldadas por más de 2.000 millones de pesos comprometidos para su desarrollo.

El componente ambiental también fue resaltado, con la recuperación de más de 1.260 metros cuadrados de espacio público en puntos críticos, apoyada en 403 acciones de gestión ambiental. Según la Alcaldía Local, estrategias como ‘Caza Infractores’ y ‘Caza Regueros’, sumadas a los operativos para el retiro de estructuras no convencionales y campañas de sensibilización, han permitido mejorar notablemente el entorno urbano. Además, en pro del bienestar animal, se realizaron 18 operativos en establecimientos veterinarios y se atendieron 879 animales de compañía.

Dentro de los logros de control y vigilancia, la administración indicó que se superaron las metas trazadas, pues se ejecutaron 241 operativos en establecimientos económicos —frente a una meta de 138— y 745 operativos en espacio público, cuando la expectativa era de 282. En el ámbito de la protección al consumidor, 364 ciudadanos fueron atendidos y 222 establecimientos fueron visitados, fortaleciendo así la vigilancia y promoción del cumplimiento normativo.

Finalmente, la participación ciudadana fue protagonista, destacando la recepción de 7.359 ideas ciudadanas dentro de los Presupuestos Participativos, ubicando a Antonio Nariño en el tercer lugar entre las localidades de Bogotá. Se consolidaron 53 instancias activas de participación y mediante la estrategia territorial “Metro a Metro”, se realizaron recorridos en barrios para identificar necesidades y propuestas, integrando la voz comunitaria en la gestión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los avances más destacados en infraestructura y ambiente en Antonio Nariño?

Entre los principales logros en infraestructura, la alcaldía local resaltó el avance de las obras en el parque La Valvanera con el 82 % de ejecución y una inversión superior a 1.400 millones de pesos, y la finalización del 100 % de los trabajos en el parque Fucha. En el componente ambiental, se recuperaron más de 1.260 metros cuadrados de espacio público en puntos críticos y se implementaron estrategias de gestión de residuos y control, como ‘Caza Infractores’ y ‘Caza Regueros’.

¿Qué son los Presupuestos Participativos y cómo se aplicaron en Antonio Nariño?

Los Presupuestos Participativos son mecanismos que permiten a la comunidad proponer y decidir en qué proyectos debe invertirse parte del presupuesto local. En Antonio Nariño, este proceso recogió 7.359 ideas ciudadanas durante la vigencia, posicionando a la localidad en el tercer lugar en Bogotá en este aspecto, y promoviendo la participación activa mediante 53 instancias representativas y estrategias como “Metro a Metro”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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