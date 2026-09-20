Por: Portal Bogotá

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Superar las barreras personales, familiares y laborales tras recuperar la libertad es un desafío que muchas personas enfrentan en Bogotá. Consciente de esta realidad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) lidera el programa Casa Libertad Bogotá, enfocado en facilitar el proceso de reintegración social de ciudadanos pospenados, es decir, quienes estuvieron privados de la libertad y buscan una segunda oportunidad para reconstruir su proyecto de vida en la legalidad, según información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Casa Libertad Bogotá ofrece acompañamiento integral, dirigido tanto a quienes han recuperado su libertad como a sus familias y entorno cercano. De acuerdo con datos proporcionados por la SDSCJ, las personas pueden encontrar apoyo individual, familiar, educativo, laboral e incluso comunitario, adaptándose a las necesidades particulares que cada historia y situación exigen.

Entre los principales servicios están la atención psicológica y el acompañamiento personal y familiar; orientación para la resolución de conflictos y manejo de relaciones familiares; talleres sobre prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas; acompañamiento a familias de personas prontas a salir de prisión, así como espacios educativos enfocados en fortalecer nuevas habilidades. Los usuarios pueden acceder a cursos para culminar el bachillerato, talleres sobre uso de tecnologías y software, y capacitaciones en diferentes oficios que aumentan las oportunidades laborales.

En el ámbito del empleo y el emprendimiento, la estrategia de Casa Libertad Bogotá incluye orientación para la elaboración y mejora de hojas de vida, preparación para entrevistas, asesoría jurídica y acompañamiento en el diseño de ideas y modelos de negocio. Además, brinda el acceso a ferias de emprendimiento y consultorías para nuevos proyectos. El programa fomenta la participación en actividades recreativas y culturales, como caminatas, eventos deportivos o visitas a museos, con el fin de fortalecer los vínculos entre los usuarios y la comunidad local.

Para acceder a Casa Libertad, es fundamental ser mayor de edad, residir en Bogotá y haber pasado por una privación de la libertad. Personas bajo medida domiciliaria también pueden beneficiarse del programa a través de atención virtual o telefónica, siempre que cuenten con la autorización judicial necesaria para actividades presenciales.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia invita a quienes cumplen los requisitos y a sus familias a acercarse a la sede principal, situada en la avenida Caracas #36-41, frente a la estación Avenida 39 de TransMilenio. El horario de atención va de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y se puede obtener información llamando al (601) 377 9595, extensión 4900, o al 316 468 0162 (celular y WhatsApp). El propósito es facilitar oportunidades de estudio, trabajo y emprendimiento, promoviendo un regreso a la sociedad digno y alejado de la ilegalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece exactamente el programa Casa Libertad Bogotá a personas pospenadas?

Casa Libertad Bogotá, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, brinda acompañamiento individual y familiar, atención psicológica, talleres de resolución de conflictos, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, educación para terminar bachillerato y cursos de tecnología. Además, ofrece asesoría en hojas de vida, preparación para entrevistas, apoyo a emprendimientos y actividades deportivas y culturales enfocadas en la integración comunitaria.

¿Quiénes pueden participar en el programa Casa Libertad Bogotá y cuáles son los requisitos?

Los beneficiarios son personas mayores de edad que residan en Bogotá y hayan estado privadas de la libertad. Quienes cumplen penas bajo medida domiciliaria también pueden vincularse al programa, recibiendo atención por canales virtuales o telefónicos, y presencialmente bajo autorización judicial, según la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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