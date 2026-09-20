Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá vuelve a convertirse en el epicentro cultural con la llegada de una obra que promete emocionar y encantar al público de todas las edades: ‘Body Rhapsody’. Este montaje cuenta con el respaldo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad encargada de promover la circulación cultural en la capital. La función se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026 en el emblemático Teatro El Parque, con inicio programado para las 11:00 de la mañana, según información oficial de Idartes.

Sigue a PULZO en Discover

‘Body Rhapsody’ no es una propuesta teatral convencional. Se trata de un desfile de personajes pintorescos que, a través de breves escenas, buscan capturar y mostrar al público la poesía escondida en los detalles cotidianos. Los protagonistas de esta obra manifiestan sus sueños y frustraciones, éxitos y fracasos, entregando una visión sensible de la inevitable tragicomedia humana. De este modo, el espectáculo se convierte en una invitación a reflexionar sobre los matices de la vida diaria, vista desde una óptica artística que fusiona lo dramático con lo humorístico.

Esta pieza escénica llega de la mano de la reconocida compañía de títeres peruana Hugo e Inés, fundada en Lima en 1986 por Inés Pasic y Hugo Suárez. La agrupación ha consolidado su prestigio a través de la creación de marionetas donde las distintas partes del cuerpo se transforman en personajes únicos, ofreciendo así una experiencia visual y narrativa innovadora. El estilo distintivo de Hugo e Inés ha sido clave para su reconocimiento internacional, basando su propuesta en el uso creativo del cuerpo humano para dar vida a seres imaginarios llenos de expresividad y emoción.

‘Body Rhapsody’ hace parte de la programación oficial del 24° Festival Internacional de Títeres Manuelucho, lo que consolida al evento como un espacio de encuentro para el arte titiritero. El escenario elegido, el Teatro El Parque, ha sido testigo de múltiples propuestas artísticas y acoge en esta ocasión una función que promete sorprender tanto a adultos como a niños. Para asistir, es necesario adquirir boletería, y el lugar exacto es la carrera quinta número 36-05 en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se presentará ‘Body Rhapsody’ en el Teatro El Parque de Bogotá?

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de las Artes, la función de ‘Body Rhapsody’ se realizará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera quinta número 36-05, con entrada que requiere boletería.

¿Quiénes son Hugo e Inés, la compañía detrás de ‘Body Rhapsody’ en Bogotá?

Hugo e Inés es una compañía de títeres originaria de Lima, Perú, formada en 1986 por Inés Pasic y Hugo Suárez. Su sello está en transformar partes del cuerpo en personajes de marionetas, creando espectáculos innovadores como ‘Body Rhapsody’, que forma parte del 24° Festival Internacional de Títeres Manuelucho en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z