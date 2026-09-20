Por: Portal Bogotá

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Este lunes 21 de septiembre de 2026, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes de agua producto de obras programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objetivo principal es mejorar el suministro en las localidades afectadas, de acuerdo con información divulgada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Estas suspensiones forman parte de una estrategia preventiva y correctiva diseñada para minimizar riesgos mayores en la infraestructura de tuberías y accesorios de suministro, evitando así incidentes más graves en el futuro y permitiendo el buen funcionamiento del sistema de agua en la capital.

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Las localidades que enfrentarán cortes hoy son Fontibón, San Cristóbal, Kennedy y Chapinero. En Fontibón, los barrios Modelia y Santa Cecilia, ubicados desde la transversal 73A hasta la carrera 86 y entre la avenida calle 22 y la avenida calle 26, tendrán la suspensión desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas, debido a labores de mantenimiento preventivo. En la localidad de San Cristóbal, los sectores Aguas Claras y Aguas Claras Sur, comprendidos entre la diagonal 13B sur y la calle 31A sur, y entre la transversal 21A sur y la carrera 25 este, estarán sin agua desde las 10:00 a. m., hasta por 14 horas, también motivado por mantenimiento preventivo, según la fuente oficial.

Por otra parte, en Kennedy, los barrios Provivienda, Tejar, Alcala, Ospina Pérez y Alquería estarán afectados desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas, en zonas que van de la avenida carrera 72A a la avenida carrera 68 y entre la calle 26 sur y la calle 39B sur, así como de la avenida carrera 68 a la carrera 51, entre la calle 26 sur y la calle 37 sur. Esta vez, el corte obedece a tareas de mantenimiento correctivo. Finalmente, en Chapinero, el sector La Cabrera, desde la calle 85 a la calle 88 y entre la carrera 13 y la carrera 15, tendrá corte desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas, debido a trabajos para empatar redes del acueducto, todo esto, según las directrices publicadas por la EAAB.

Ante este panorama, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas: llenar el tanque de reserva de la vivienda antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas, hacer un uso racional del líquido —priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos— y recordar que la entidad proporcionará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta afluencia, con solicitud a través de la Acualínea 116.

¿Cuáles barrios tendrán cortes de agua en Bogotá hoy según la EAAB?

De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados este lunes 21 de septiembre de 2026 son Modelia y Santa Cecilia en Fontibón; Aguas Claras y Aguas Claras Sur en San Cristóbal; Provivienda, Tejar, Alcala, Ospina Pérez y Alquería en Kennedy; y La Cabrera en Chapinero. La suspensión del servicio responde a labores de mantenimiento preventivo, correctivo o de empates en las redes.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para el manejo de cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja a los usuarios llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes en máximo 24 horas y priorizar el uso del recurso para lavado de manos y preparación de alimentos. Además, para centros de alta concentración de público y entidades de salud, estará disponible el servicio de carrotanques solicitando en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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