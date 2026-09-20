Por: Portal Bogotá

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En una clara apuesta por la recuperación y el uso adecuado del espacio público, las autoridades de Bogotá adelantaron un operativo de control de estacionamiento en la estratégica calle 72, exactamente entre la avenida Caracas y la avenida NQS. De acuerdo con la información suministrada, la intervención estuvo liderada por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Policía de Bogotá. El principal objetivo fue controlar el uso indebido del espacio público, especialmente el mal parqueo de motocicletas en zonas prohibidas, afectando la movilidad y la convivencia ciudadana en este importante corredor del norte y noroccidente de la ciudad.

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La acción coordinada se llevó a cabo en la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026. Según la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la intervención estuvo motivada por la presencia reiterada de motocicletas estacionadas irregularmente, asociadas principalmente a los trabajadores de un centro de atención telefónica y algunas oficinas de la Caja de Compensación Cafam localizadas en el sector. Durante el desarrollo del operativo, los agentes de tránsito inicialmente trasladaron varias motocicletas hacia las grúas destinadas para la jornada. Sin embargo, sus propietarios las retiraron posteriormente, lo que llevó a que finalmente no se concretara la inmovilización de estos vehículos.

El balance final del operativo fue la imposición de 13 comparendos, sancionando a los conductores responsables por infringir las normas de estacionamiento establecidas en el Código de Tránsito. A pesar de que no se registraron inmovilizaciones, la jornada sirvió para reiterar a los motociclistas y a la ciudadanía la importancia de respetar las normas viales y evitar cualquier tipo de estacionamiento irregular que pueda obstaculizar o afectar el espacio público destinado a todos. Según confirmaron tanto la Alcaldía Local de Barrios Unidos como la Secretaría Distrital de Movilidad, estas acciones conjuntas seguirán aplicándose para solucionar problemáticas que afectan la movilidad, el orden y la convivencia en el sector, sobre todo en zonas de alta afluencia y uso mixto como ocurre en la calle 72.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo de control de mal parqueo en la calle 72 en Bogotá?

El más reciente operativo realizado en la calle 72, entre avenida Caracas y NQS, dejó como resultado la imposición de 13 comparendos por mal estacionamiento de motocicletas, sin que se efectuaran inmovilizaciones. Las autoridades recalcaron la importancia del respeto a las normas de tránsito para garantizar el correcto uso del espacio público.

¿Qué entidades participaron en el control de estacionamiento en Barrios Unidos y cuál fue su papel?

En la intervención participaron la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Policía de Bogotá. Cada entidad tuvo un rol clave: la Alcaldía gestionó la convocatoria, la SDM se encargó de la imposición de sanciones y los procedimientos de tránsito, la SDG coordinó acciones administrativas y la Policía brindó apoyo logístico y de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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