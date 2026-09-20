Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la música en la capital. En esta ocasión, llega el concierto ‘Recién Oídos’, realizado por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, una de las agrupaciones destacadas de la ciudad. Este evento está dirigido a madres gestantes, bebés, niñas y niños de 0 a 5 años, junto a sus familias, y tendrá lugar el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, según la información oficial. Es importante señalar que la entrada será con boletería, de acuerdo con la organización del concierto.

Sigue a PULZO en Discover

Según la programación confirmada, el repertorio está diseñado para transportar al público a través de las sonoridades de los siglos XVII y XVIII. Interpretaciones de compositores como Antonio Vivaldi, Sammartini, Telemann y Dittersdorf serán parte de este viaje musical. Esta propuesta busca derribar la percepción de la música clásica como “música para adultos” y, al contrario, invita a las familias a descubrir que también puede ser cercana y divertida, en particular para el público más pequeño.

‘Recién Oídos’ parte de la convicción de que cualquier persona, incluso desde los primeros momentos de vida, puede acercarse a expresiones artísticas y musicales. Así, el concierto no solo está dirigido a niñas y niños de 0 a 5 años, sino que extiende una invitación especial a madres gestantes. Esto, porque representa la posibilidad de experimentar una vivencia musical significativa durante el embarazo, fortaleciendo vínculos afectivos a través de la escucha compartida aún antes del nacimiento.

El contacto directo con instrumentistas y los sonidos de las cuerdas en el escenario está pensado para estimular los sentidos, invitar a la exploración, generar contrastes y propiciar la imaginación de los niños y sus familias. Además, este tipo de encuentros fomenta el disfrute de la música en compañía y permite concebir el arte como parte fundamental del desarrollo desde la primera infancia.

De acuerdo con la información disponible, el Teatro El Parque de Bogotá se consolida gracias a esta clase de actividades como un escenario central para el encuentro de las familias con la cultura. Allí, la primera infancia encuentra un espacio para experiencias culturales que reconocen sus necesidades y maneras exclusivas de acercarse al mundo.

¿Cómo puede la música clásica beneficiar a bebés y niños de 0 a 5 años?

La música clásica, como lo propone el concierto ‘Recién Oídos’, puede ser una experiencia enriquecedora para bebés y niños pequeños, pues les permite explorar sensaciones, diferenciar sonidos, estimular la imaginación y disfrutar junto a sus familiares en un ambiente artístico pensado especialmente para sus edades.

¿Por qué es importante ofrecer conciertos para madres gestantes y primera infancia en Bogotá?

Ofrecer conciertos para madres gestantes y la primera infancia, según iniciativas como la de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, proporciona oportunidades para que las familias fortalezcan lazos afectivos a través de la música y permite a los niños tener experiencias culturales desde sus primeros años, reconociendo su capacidad de sentir y conectar con el arte desde etapas tempranas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z