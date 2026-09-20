Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa consolidando la participación ciudadana y el trabajo comunitario en la capital, especialmente al interior de los barrios. De acuerdo con la Alcaldía Local de Puente Aranda, 19 Juntas de Acción Comunal (JAC) de diferentes sectores recibieron recientemente una dotación de mobiliario, equipos tecnológicos y elementos logísticos. Esta entrega, enmarcada en el Proyecto 2451 denominado ‘Puente Aranda Participativa’, tiene como principal objetivo fortalecer las capacidades operativas y funcionales de las organizaciones comunales, mejorando así sus herramientas para la gestión comunitaria.

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Las Juntas beneficiadas pertenecen a barrios como Ciudad Montes II y III, Cundinamarca, La Ponderosa, La Trinidad, Gorgonzola, La Francia, Salazar Gómez, San Francisco Occidental, San Gabriel, Villa Sonia, La Asunción, Santa Rita, Nueva Primavera, Colonia Oriental, Jorge Gaitán Cortés, Barcelona, Bosques del Sur, Urbanización Corkidi y Santa Isabel Occidental. Todas estas organizaciones recibieron elementos fundamentales para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con lo documentado por la Alcaldía de Puente Aranda.

Entre los insumos entregados se encuentran mesones plegables, mesas plásticas de cuatro puestos, sillas ejecutivas para escritorio y sillas auxiliares sin brazos, todo destinado a mejorar la infraestructura de sus espacios. Así mismo, se dotó a las juntas con elementos tecnológicos y logísticos como televisores 4K de 65 pulgadas, sistemas de sonido con consola y micrófonos, telones, reflectores, carpas tipo kiosco y ventiladores. Estos recursos tienen como fin facilitar la realización de reuniones, actividades de integración y formación, además de promover escenarios de participación ciudadana, lo cual impacta positivamente en los espacios comunitarios de las organizaciones beneficiadas.

El Proyecto 2451 “Puente Aranda Participativa” establece una meta de cuatrienio para fortalecer un total de 54 organizaciones comunales en la localidad, mediante acciones concretas que se ajustan a las necesidades específicas de cada junta. Según la información oficial, la Alcaldía Local de Puente Aranda continuará acompañando a estas organizaciones y propiciando condiciones adecuadas para el desarrollo de su gestión social en beneficio de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el Proyecto 2451 “Puente Aranda Participativa” en las organizaciones comunales?

El Proyecto 2451 busca fortalecer capacidades operativas y funcionales de las organizaciones comunales, equipándolas con insumos que permiten desarrollar actividades comunitarias e incentivar la participación ciudadana. Según la Alcaldía Local de Puente Aranda, esto les brinda mejores condiciones para servir a sus comunidades.

¿Cuáles son los elementos entregados a las Juntas de Acción Comunal en Puente Aranda y para qué se utilizan?

Las Juntas recibieron mobiliario como mesones, mesas y sillas, además de tecnología como televisores 4K, sistemas de sonido, telones, reflectores, carpas y ventiladores. Estos elementos facilitan reuniones, jornadas de formación y actividades de integración, promoviendo así espacios de participación y cohesión social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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