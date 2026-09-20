Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Los piques ilegales en Bogotá continúan llamando la atención de las autoridades y generando operativos intensivos por parte de la Policía y la Secretaría de Tránsito. En una operación reciente, coordinada entre la Alcaldía Local de Santa Fe, la Seccional de Tránsito y Transporte, y las secretarías de Seguridad y Movilidad, se efectuaron controles a diferentes conductores en puntos estratégicos donde suelen reportarse carreras clandestinas. Estos eventos, además de poner en riesgo a quienes participan, afectan significativamente a peatones y otros actores en el espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

El balance de estos controles dejó cifras considerables: fueron inmovilizados 31 automotores y se expidieron 196 comparendos, principalmente por cuatro tipos de infracciones. Las más comunes fueron transitar sin portar chaleco reflectivo en el horario obligatorio, estacionar en lugares prohibidos, alterar o no mantener en buen estado los sistemas de luces y usar implementos que dificultaban la identificación plena de las placas. Según informaron las autoridades citadas, estos comportamientos incrementan considerablemente la peligrosidad en las vías capitalinas, al dificultar la labor de control y supervisión.

En cuanto al aspecto normativo, el reporte subraya una particularidad: la organización de piques o carreras en sí misma no constituye delito ni infracción específicamente tipificada en Bogotá. No existe disposición expresa en el Código de Policía ni en la Ley que sancione la mera convocatoria o participación en estos eventos; lo ilegal es exceder los límites de velocidad y vulnerar otras normas de tránsito. En lo corrido de 2025, la Dirección de Tránsito y Transporte ha ejecutado 275 operativos frente a este fenómeno, que resultaron en 1.586 comparendos y la inmovilización de 631 vehículos entre motos y carros, de acuerdo con el balance oficial difundido.

Así lo explica el coronel Jhon Silva, jefe de la Policía de Tránsito de Bogotá, quien señala que “el tema de los piques ilegales no es nuevo”, aclara que esta problemática aparece y disminuye por temporadas, y confirma que desde hace años se enfrenta con intervenciones continuas. Menciona, además, que para este año se elaboró una hoja de ruta junto a la Secretaría Distrital de Movilidad para fortalecer la respuesta a estos eventos.

Más allá del exceso de velocidad, las carreras clandestinas se caracterizan por una cultura distintiva de riesgo y pertenencia, representativa de ciertos grupos que participan en esta escena ‘underground’ de la ciudad. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de mantener comportamientos responsables y continuar con intervenciones focalizadas en las zonas de mayor reincidencia, con el propósito claro de prevenir accidentes y proteger la vida de todos en las vías.

¿Qué sanciones reciben los conductores involucrados en piques ilegales en Bogotá?

Los conductores sorprendidos participando en piques ilegales no reciben sanciones específicas por organizar o estar en estos eventos, ya que la norma no los tipifica como delito o infracción. Las multas se aplican por exceder los límites de velocidad y por otras faltas como la ausencia de chaleco reflectivo, estacionar en zonas prohibidas, alteraciones en las luces o por ocultar las placas de los automotores, como explican los reportes oficiales citados.

¿Qué medidas están implementando las autoridades frente a los piques ilegales en Bogotá?

Las autoridades han intensificado los operativos con controles en puntos recurrentes de piques, inmovilización de vehículos y expedición de comparendos. De acuerdo con la Policía de Tránsito, este año se diseñó una hoja de ruta y nuevos planes de acción para fortalecer la respuesta, con el objetivo de prevenir accidentes, reducir factores de riesgo y fomentar una cultura vial responsable en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z