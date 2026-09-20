Por: El Espectador

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La Primera Línea del Metro de Bogotá avanza sobre uno de los puntos más críticos de la movilidad urbana, el cruce de la avenida Caracas con la calle 26. En este lugar, convergen distintos modos de transporte en diferentes niveles: mientras articulados, buses, automóviles y motocicletas, se desplazan de oriente a occidente por un deprimido, la tradicional carrera 14 da paso a los vehículos que circulan en sentido norte-sur. Esta configuración, que hace de la intersección un punto neurálgico para la capital, implicó un reto significativo para la obra de infraestructura, pues era necesario permitir el paso del tren sin afectar la movilidad en la zona, según lo indica la Empresa Metro.

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De acuerdo con la información suministrada, la solución fue desarrollar un puente de 215 metros de extensión, cuya construcción se realizó bajo la técnica de voladizos sucesivos. Esta técnica consiste en proyectar la estructura de concreto desde las columnas principales hacia ambos extremos, generando segmentos que parecen ‘flotar’ en el aire durante su edificación, a pesar de que cada una de las partes depende rigurosamente del apoyo mutuo y el tensionamiento preciso de todas las piezas. Los trabajos tomaron varios meses y exigieron controles de alta precisión para asegurar la integridad de la obra.

El 31 de agosto, la Empresa Metro anunció la entrega del primer puente voladizo ferroviario en Colombia, un hito significativo para la ingeniería nacional. Esta estructura está diseñada para soportar el peso simultáneo de dos trenes con capacidad de hasta 1.800 pasajeros cada uno, lo que representa un avance en la capacidad de transporte que próximamente podrá ver la ciudadanía.

No obstante, aunque la entrega del puente es motivo de celebración, todavía restan labores esenciales antes de alcanzar la imagen de un tren transitando sobre la avenida. El proceso continúa con equipos de ingenieros y operarios que, mientras usted lee este artículo, trabajan en la superficie y en todas las conexiones necesarias para complementar la vía férrea. Esta infraestructura se ubicará al pie de una de las estaciones más relevantes para el sistema, consolidando así un paso clave para el funcionamiento del Metro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se construyó el puente ferroviario del Metro de Bogotá en la avenida Caracas con calle 26?

El puente de 215 metros fue construido con la técnica de voladizos sucesivos, donde la estructura se extiende desde las columnas hacia ambos lados. Cada sección fue instalada apoyándose en la anterior, exigiendo un delicado trabajo de apoyo y tensionamiento para mantener la estabilidad y seguridad de la obra, como detalló la Empresa Metro.

¿Cuál es la importancia del puente voladizo para la movilidad del Metro de Bogotá?

La relevancia de este puente radica en que permite el paso simultáneo de dos trenes, cada uno con capacidad de 1.800 pasajeros, sin afectar el tránsito en uno de los puntos más congestionados de la ciudad. Además, facilita la integración de la vía férrea con una de las estaciones más estratégicas del sistema, de acuerdo con lo informado por la Empresa Metro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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