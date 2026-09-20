Por: Portal Bogotá

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Durante la celebración del Día de Amor y Amistad 2026 en Bogotá, autoridades distritales y la Fuerza Pública unieron esfuerzos para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas en diferentes localidades de la capital, según información oficial del Distrito. El operativo, desplegado durante la noche del sábado 19 y la madrugada del domingo 20 de septiembre, involucró inspecciones a establecimientos, patrullajes mixtos, controles vehiculares y requisas en sectores priorizados con el fin de prevenir conflictos y hechos de violencia.

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La estrategia se enfocó especialmente en localidades como Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo, Usaquén y Usme. En el caso particular de Engativá, en barrios como Quirigua y Luis Carlos Galán, las inspecciones a establecimientos dedicados a la venta de licor no solo revisaron antecedentes por infracciones, sino que también permitieron sancionar nuevas irregularidades. De acuerdo con el reporte presentado, dos comercios fueron cerrados: uno por hallazgos en la documentación requerida, lo que conllevó una sanción de seis días, y otro por vender 21 unidades de licor vencido al público, resultando en un cierre de ocho días.

Adicionalmente, se ordenó la suspensión temporal de otro establecimiento tras evidenciarse consumo de licor en espacio público, sumado al decomiso de un arma cortopunzante. Igualmente, durante la requisa en otro bar, las autoridades decomisaron diez dosis de estupefacientes, que estaban en poder de dos personas. El despliegue de procedimientos incluyó verificación de 30 vehículos y 70 motocicletas, reforzando el control en zonas sensibles.

En el desarrollo de estos operativos participaron cerca de 70 funcionarios de entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), las alcaldías locales, la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial), la Secretaría de Movilidad (SDM) y el Gaula de la Policía de Bogotá, según precisó la comunicación oficial.

En Usme, los patrullajes mixtos contaron también con la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, focalizándose en sectores como El Refugio, donde conviven comunidades indígenas, afrocolombianas y migrantes. Allí, el operativo respondió a antecedentes por riñas, consumo de sustancias y otros factores de riesgo para la convivencia. Se ordenó el cierre de un establecimiento en el que varias personas consumían alcohol sin la debida documentación habilitante. Posteriormente, el patrullaje llegó hasta Compostela, en el límite con San Cristóbal, para controles a vehículos ante reportes de hurtos y extorsiones a transportadores. Toda la operación también contó con la presencia de Gestores de Convivencia y Gestores del Orden de la SDSCJ, centrándose en puntos críticos durante la celebración de Amor y Amistad 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados tuvieron los operativos de seguridad en Bogotá durante el Día de Amor y Amistad 2026?

De acuerdo con el informe del Distrito, los operativos de seguridad dejaron el cierre temporal de varios establecimientos por incumplimientos en documentación y venta de licor vencido, así como la incautación de estupefacientes y armas cortopunzantes. Se efectuaron controles a vehículos y motocicletas, y se priorizaron sectores con antecedentes de alteraciones del orden público, con la participación coordinada de diferentes entidades y la fuerza pública para reforzar la convivencia ciudadana.

¿Por qué se realizaron patrullajes mixtos entre Policía y Ejército en la localidad de Usme?

Los patrullajes mixtos entre Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional respondieron a la necesidad de prevenir riñas, homicidios y otros hechos delictivos en zonas de alta vulnerabilidad como El Refugio y Compostela en Usme, donde la convivencia se ve afectada por consumo de alcohol, estupefacientes y reportes de hurtos y extorsiones a transportadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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